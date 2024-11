Paneque confirma que les obres del túnel del Roda «avancen al ritme previst»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha confirmat que el restabliment del servei ferroviari de Tarragona serà al març. «Les obres avancen al ritme previst», ha dit després de fer una visita al túnel de Roda de Berà.

La portaveu del Govern afirma que amb la finalització dels treballs, els usuaris podran tornar a utilitzar el tren, tot i que fins al juny hi podran haver afectacions puntuals en aquest tram. Fonts de Renfe han remarcat que a partir de l'estiu de l'any vinent es podrien millorar les freqüències cap al sud del país.

Paneque ha indicat que és «conscient» que les obres tenen una «afectació important» pels viatgers. «Allarga els seus trajectes i els hi roba temps de vida i de família», ha lamentat.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, visita les obres del túnel de Roda de Berà.ACN

Les obres van començar el passat 1 d'octubre i tant des de Territori com des d'Adif insisteixen que avancen «al ritme previst». Les millores no només afecten el túnel de Roda de Berà, si bé és cert que és l'obra de major envergadura. Estan adaptant-lo als estàndards europeus. De moment ja han ampliat el gàlib i els pròxims mesos col·locaran una peça de ciment a terra sobre la qual anirà la via. Després els tècnics tenen previst impermeabilitzar les parets del túnel i, finalment, instal·lar la catenària.

Paral·lelament, s'estan fent treballs a Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders. «És un desplegament de mitjans molt important perquè l'impacte que comporta el tall de circulació es minimitzin i es pugui optimitzar», ha remarcat el director de construcció de corredors europeus i integració a ciutats d'Adif, Juan Antonio Hermoso.

Paneque ha destacat que les obres «són d'especial importància, no només per la millora de la mobilitat de Rodalies cap a Barcelona, sinó especialment per la finalització del corredor mediterrani». «Té una importància clau de connecitivatt amb la resta d'Europa», ha asseverat tot assenyalant la necessitat d'unir el Port de Tarragona amb la resta del continent.

Millores del servei l'estiu de 2025

La consellera ha indicat que des de Territori treballen perquè «els trens surtin a la seva hora cada matí». «Això requerirà un esforç inversor», ha advertit. La millora del servei l'ha plantejat a partir de l'estiu de l'any vinent i en dos anys al global de Catalunya.

Des de l'1 d'octubre el servei ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders es troba interromput i s'ha establert una opció per carretera mitjançant autobusos. Paneque ha dit que és «conscient» que té una «afectació important» en els usuaris perquè «allarga els seus trajectes i els hi roba temps de vida i de família», i els ha agraït la «paciència». «Tot allò que està a les nostres mans, ho hem anat implementant», ha dit en referència a l'impacte sobre els viatgers.