El Morell es prepara per una Festa Major de Sant Martí plena de tradicions, espectacles i sostenibilitat

La Festa Major en honor a Sant Martí del Morell ja és aquí. Enguany, tindrà lloc del 2 a l’11 de novembre i com sempre, des del consistori morellenc i associacions i entitats, s’ha programat una festa plena de tradicions i activitats per a totes les morellenques i els morellencs. Durant aquests dies, el Morell s’omplirà de música, cultura i espectacles per a tota la família. Entre els actes més destacats hi ha la Trobada de Gegants, la Cercavila amb capgrossos i el seguici cerimonial amb la imatge de Sant Martí. «Volem que la festa sigui una Festa Major per a tothom, tots els gustos i totes les edats», explica el regidor de Festes, Miquel Roig.

També es mantenen altres tradicions arrelades, com el correfoc, que aquest any celebra el 40è aniversari del Ball de Diables i el 30è aniversari del Drac del Morell. A més, es podrà gaudir d’actes esportius, com la bicicletada popular i la caminada, així com activitats lúdiques, com la segona gimcana de tractors i la concentració de vehicles clàssics.Els espectacles musicals tindran un paper important, com sempre, amb concerts com els de Figa Flawas i The Aguateques, i també el tribut a Hombres G. La festa comptarà amb espais inclusius i segurs, com el Punt Lila, per tal de per prevenir agressions sexistes, i es fomentarà l’ús de gots reutilitzables per fer d’aquesta Festa Major un esdeveniment més sostenible.

La Festa Major dia a dia

El dissabte 2 de novembre, el primer dia de la Festa, començarà amb la segona Gimcana de tractors, on els participants demostraran les seves habilitats al volant. A més, aquest any, també hi haurà lloc per a la primera trobada de tractors clàssics. Els més petits també podran gaudir d’un circuit amb vehicles especials adaptats per a ells! L’endemà, eldiumenge 3 de novembre, els carrers del Morell s’ompliran d’esport amb la bicicletada popular, amb un recorregut de 10 quilòmetres. Al migdia, els gegants prendran protagonisme amb la XVIII Trobada, amb la tradicional cercavila i la ballada final a la plaça de la Font.

Dijous dia 7, serà el torn del pregó de la Festa Major, que aquest any comptarà amb la morellenca i tiradora olímpica Mar Molné. Larecepció de «Martins i Martines» completarà la jornada donant pas al divendres 8, on els protagonistes de la festa seran el Ball de Capgrossos Petits, els Gegants i el Drac del Morell, que encendrà la traca que marcarà l’inici oficial de la Festa Major. A la nit, la música serà la gran protagonista amb el gran plat fort de la Festa amb els Figa Flawas, The Aguateques i el DJ Badabronx, al poliesportiu.

El dissabte 9 de novembre començarà amb la caminada popular i un concert vermut amb la música de La Cosina, dins la programació del Deprop 2024. A la tarda i a la nit, l’Orquestra Internacional Maravella oferirà el concert i el ball de Festa Major.

El mateix vespre, el foc serà el protagonista dels carrers amb la commemoració del 40è aniversari del Ball de Diables i el 30è del Drac del Morell.Diumenge10 de novembre es despertà amb les tradicionals matinades, seguides d’una concentració de vehicles clàssics. L’ofici en honor a Sant Martí serà un dels moments centrals i emotius del dia, seguit del seguici cerimonial amb la imatge del patró, acompanyada pels gegants i altres elements del seguici. El concert tribut a Hombres G posarà el punt musical al cap de setmana.

Finalment, el dilluns 11 de novembre, dia de Sant Martí, estarà dedicat als més petits, amb el «Divertiland» i les seves activitats com escalada i jocs tradicionals, així com d’altres espectacles teatrals que clouran amb l’actuació del Mag Albert, també dins el Deprop 2024 que serà l’últim acte d’aquesta Festa Major d’hivern.

Totes lesentradeses poden comprar aelmorell.koobin.cati a l’oficina del Centre Cultural, de 16 a 20 hores. Més informació al 977 84 21 76.