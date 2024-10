Incident al RallyRACC a Salou: un espectador és evacuat a l'hospital després de col·lidir amb un dels cotxes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant el 59 RallyRACC Catalunya – Costa Daurada, un incident ha tingut lloc quan el vehicle de Pepe López ha patit una sortida de pista, impactant contra un espectador. L'accident ha ocorregut en una zona no habilitada per al públic.

Immediatament després de l'accident, l'espectador ha estat evacuat en helicòpter per garantir una atenció ràpida i adequada. L'afectat ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on està sent atès. Actualment, es desconeix la seva gravetat.