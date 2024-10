Cachón-Rozada guanyen el RallyRACC a Salou i s'aproximen al títol de Campions d'Espanya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'equip Alejandro Cachón – Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2) ha aconseguit una important victòria en el 59 RallyRACC Catalunya – Costa Daurada, penúltima prova del Súper Campionat d'Espanya de Ral·lis (S-CER). Aquesta victòria situa al pilot asturià a un pas del títol de Campió d'Espanya, el lideratge del qual ja ostentava abans de la sortida. El RallyRACC ha viscut una gran expectació i l’han disputat 87 equips, participants per la seva part en 13 campionats, trofeus o copes.

Després del breu contacte de la jornada del divendres amb el tram urbà de Salou (1,55 km), aquest segon dia arrencava amb un bucle format per les especials La Pobla de Massaluca-Vilalba dels Arcs (23,28 km), Horta-Bot (18,62 km) i Gandesa (6,49 km), totes sobre terra, a més d'una segona passada al mateix tram urbà de Salou disputat el dia abans.

Encara que les alternatives al davant han estat constants, ha estat Alejandro Cachón el que s'ha situat líder provisional al final del primer bucle, desbancant a José Antonio Suárez, que havia finalitzat el divendres en la primera posició provisional. Cachón s'imposava a La Pobla de Massaluca-Vilalba dels Arcs, on Diego Ruiloba punxava i cedia gairebé mig minut, però a Horta-Bot reaccionava i aconseguia el millor crono. En aquest tram, 'Cohete' ha tingut un toc i Pepe López també ha punxat, encara que en aquest cas perdent menys temps que Ruiloba.

Suárez es recuperava a Gandesa, que a més era el TC+, marcant el millor registre i sumant els 3 punts addicionals, superant a Nil Solans i a Diego Ruiloba. Amb Cachón liderant la cursa, els sis primers classificats estaven en un marge de 25” abans del pas per Salou, amb Pepe López a 12,3'' i 'Cohete' a 12,7, mentre Diego Domínguez es mantenia a l'expectativa a 13,7, amb Nil Solans i Diego Ruiloba a continuació. A Salou de nou el millor crono li corresponia a 'Cohete'.

El tram ha hagut de neutralitzar-se i s'ha adoptat el recorregut alternatiu per als cotxes que no han pogut disputar-lo, de manera que la cursa ha prosseguit amb la disputa de l'últim tram, en el qual Alejandro Cachón ha tornat a ser el més ràpid, aconseguint imposar-se en la general del ral·li.

El cotxe de Pepe López ha sofert una sortida de pista i ha col·lidit amb un espectador, que estava en una zona no habilitada per al públic. Ha estat evacuat en helicòpter i traslladat a l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, on està sent atès.

La repetició dels trams matinals deixava un nou millor temps per a Diego Ruiloba. No obstant això, el més destacable era veure a 'Cohete' instal·lat de nou en la primera plaça provisional, mancant dues especials, amb només 8 dècimes de segon sobre Alejandro Cachón. El penúltim tram, Horta-Bot, ha provocat una canvi total en la classificació a causa dels abandonaments de José Antonio ‘Cohete’ Suárez-Alberto Iglesias (Škoda Fabia RS Rally2) i de Pepe López-David Vázquez (Ford Fiesta R5 MKII), tots dos per sortida.

La tercera plaça final ha estat per a Nil Solans-Marc Martí (Hyundai i20 N Rally2), que superaven a Javier Pardo-David de la Puente (Škoda Fabia RS Rally2) per només 1,5 segons. En l'última especial abandonaven Diego Domínguez-Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2), també per sortida de carretera. El jove pilot RACC, Gil Membrado, amb el seu copilot ‘Jandrín’ López, concloïa en una fenomenal cinquena posició amb Ford Fiesta R5 MKII de Past Racing.

La prova ha estat organitzada pel RACC amb la col·laboració de l'Ajuntament de Salou i del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, així com de PortAventura World i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.