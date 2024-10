Pacha la Pineda, la mort d'una icona de l'oci nocturn de la Costa Daurada

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Pacha la Pineda va ser un referent de l'oci nocturn a la Costa Daurada durant més de 30 anys. Va obrir les seves portes el 1991 en un espai privilegiat de la Pineda, a Vila-seca, i es va convertir en la discoteca més gran de la zona, amb capacitat per a prop de 4.500 persones. La marca Pacha va aprofitar la majestuositat del seu local per promocionar-lo com 'El Pacha més gran del món'. La discoteca va formar part del famós segell de les dues cireres, present en diversos llocs del món, incloent-hi la icònica Pacha d'Eivissa.

El local de La Pineda sempre va destacar per la seva arquitectura singular, incloent-hi una gran torre visible des de la carretera, que es va convertir en un dels símbols de l'oferta nocturna de la Costa Daurada. Durant la seva trajectòria, Pacha la Pineda va atreure milers de joves i turistes, especialment en la temporada d'estiu. Per la seva cabina van passar alguns dels DJs més reconeguts a nivell internacional, com David Guetta, Tiësto, Armin van Buuren i Steve Aoki, entre d'altres. A més de ser un epicentre de la música electrònica, també va ser escenari de nombrosos concerts d'artistes pop i festes multitudinàries com les populars festes universitàries i de Nit de Cap d'Any.

També va servir com a element introductori per a l'oci nocturn per a molts joves locals. En moltes nits, l'edat mínima d'accés a aquest local era de només 16 anys, fent que fos la primera visita a una discoteca per a moltes generacions de la zona.

El tancament de Pacha la Pineda va ser influenciat per diversos factors, entre els quals la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19. Les restriccions imposades durant l'estiu de 2020 i 2021 van afectar profundament l'oci nocturn, amb la prohibició de l'obertura de discoteques i l'aplicació de mesures sanitàries estrictes. Aquestes circumstàncies van suposar un cop dur per al sector, que es va veure privat de la seva principal font d'ingressos durant més d'un any.

A més de l'impacte de la pandèmia, Pacha La Pineda va haver de fer front a problemes legals derivats de queixes de veïns per soroll. Diverses denúncies per part de residents propers a la discoteca van portar a la intervenció de les autoritats locals i a la necessitat de realitzar obres de millora per a la insonorització del local. El tribunal va dictaminar que l'Ajuntament de Vila-seca havia incomplert la normativa de soroll, i es va ordenar que la discoteca reduís els decibels emesos.

Aquestes adaptacions suposaven una inversió molt elevada, inassumible per als propietaris de la discoteca, especialment en un context de recuperació després de la crisi sanitària. A més, el contracte de lloguer i la llicència per operar com a discoteca expiraven el 31 de desembre de 2022, fet que va fer impossible amortitzar les despeses de les reformes necessàries en el temps disponible.

Els gestors del local van lamentar la seva desaparició, destacant que en els seus millors moments la discoteca donava feina a més de 150 persones i atreia milers de visitants cada setmana.

Amb el tancament de Pacha la Pineda, la Costa Daurada va perdre un dels seus referents d'oci nocturn. No obstant això, el record de les nits d'estiu a la Pineda perdurarà per a molts.

Ja des del seu tancament, alguns 'youtubers' i 'tiktokers' s'han colat a l'icònic edifici de Pacha la Pineda per mostrar l'estat actual de l'immoble generant moltíssimes reaccions a les xarxes especialment d'antics clients nostàlgics de les nits de festa a la discoteca.

Ara, l'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat en la Junta de Govern Local d’aquest 14 d’octubre la demolició de l’edifici de Pacha la Pineda. El consistori ha pres la decisió de tirar endavant l’enderroc del complex ubicat al camí del Rac.

L’actuació de l’enderroc preveu eliminar tot el complex d’edificis, conformats per la discoteca.