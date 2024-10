La històrica Pacha de la Pineda, sentenciada: la demolició durarà tres mesos i mig i costarà 449.000 euros

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat en la Junta de Govern Local d’aquest 14 d’octubre la demolició de l’edifici de Pacha la Pineda. La històrica discoteca, inaugurada a 1991, va tancar les portes durant el confinament per la covid-19 i no va tornar a obrir.

Ara, el consistori ha pres la decisió de tirar endavant l’enderroc del complex ubicat al camí del Racó. La concessió amb la qual contava l’empresa d’oci nocturn va caducar l’any 2022 i els responsables van decidir no renovar-la per l’elevat cost que suposava tornar a posar en marxa el projecte.

L’actuació de l’enderroc preveu eliminar tot el complex d’edificis, conformats per la discoteca –amb la seva torre de 30 metres d’alçada, l’edifici de serveis, el restaurant i l’entrada amb el cartell així com desmuntar el paviment interior i els tancaments de la parcel·la. Això no obstant, el projecte no contemplar desmantellar els fonaments de l’edifici, l’arbrat ni els serveis soterrats.

Per fer possible aquestes obres l’Ajuntament de Vila-seca destinarà un total de 449.434,13 euros i es preveu un termini d’execució de tres mesos i mig. L’informe del complex índica que totes les edificacions es troben en estat evident d’abandonament i han estat vandalitzats.

El solar, que ocupa un total de 3.309 metres quadrats de superfície construïda, és propietat del consistori vila-secà, el qual té interès a realitzar un projecte turístic en aquesta ubicació. De fet, l’Ajuntament té oberta una licitació per a definir i dissenyar un projecte de turisme, oci i serveis avançats en aquests terrenys i els adjacents que ocupa l’Aquopolis Parc.

Amb aquesta iniciativa, el consistori pretén reformular el posicionament de la Pineda com a destinació i «potenciar la seva projecció turística durant els pròxims 30 anys». En aquest sentit, el nou projecte busca idees que s’adeqüin al nou context social postcovid i creïn una oferta atractiva als segments de demanda de més valor afegit i, sobretot, caminar cap a la desestacionalització.

Pel que fa als terrenys d’Aquopolis, els propietaris, Leisure Parks SA, van guanyar una nova concessió per a l’explotació i gestió del parc aquàtic promoguda l’any 2022. D’aquesta manera, el parc aquàtic va mantenir la seva activitat habitual els anys 2023 i 2024. La llicència finalitza la seva vigència aquest any, tot i que aquesta es podria renovar.

En total, aquests dos equipaments conformen una extensió de 14 hectàrees en una zona urbana propera al resort Estival Park, la platja de la Pineda i el camp de golf Infinitum Hills. La redacció del nou projecte es va adjudicar per prop de 300.000 euros a l’empresa THR Tourism Industry Advisors SL.

El contracte es va signar al setembre del 2023 per una durada de vuit mesos. THR és una consultoria barcelonina especialitzada en turisme que ha operat en més de 70 països. La companyia ha desenvolupat iniciatives com un pla de desenvolupament turístic de la demarcació de Barcelona.