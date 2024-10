Els acusats de matar un home a Salou l’any 2022 neguen ser els autors de l’homicidi

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els acusats de matar un home l’1 de novembre de 2022 a Salou han negat ser els autors de l’homicidi i que utilitzessin un ganivet per apunyalar al jove de 19 anys. «Jo volia anar a buscar el meu cotxe i anar a buscar -una noia-, ens havíem pres coca i potenciador de cocaïna, tenia pressa, no volia parlar amb ningú», ha declarat un dels investigats en la vista d’aquest dimarts a l’Audiència de Tarragona.

Fiscalia ha demanat per un d’ells 16 anys de presó pels delictes d’homicidi i lesions i, per l’altre, a qui només l’acusa d’homicidi, li sol·licita 12 anys. La fiscal ha rebaixat les peticions inicials que s’enfilaven a 20 i 18 anys de presó. Les defenses han demanat l’absolució al·legant que no hi ha prova que els incrimini.