L'home ferit per un dels dos acusats de matar un jove a Salou el 2022 afirma que un d'ells duia un ganivet

L'home ferit amb arma blanca la matinada de l'1 de novembre de 2022 a Salou ha declarat aquest dimecres a l'Audiència de Tarragona en el judici on es jutgen dos homes per un delicte d'homicidi i per un altre de lesions amb instrument perillós. El testimoni era amic de la víctima, que va morir després de ser colpejat i que li propinessin diverses ganivetades.

Ell ha declarat que va veure com un dels investigats duia un ganivet i ha assegurat que va amenaçar el mort durant la baralla. També ha explicat que es va discutir amb l'altre processat, però que «no es van pegar». En la vista, han declarat altres testimonis que han afirmat que van veure l'agressió i les corredisses per la zona d'oci nocturn del municipi.

Fiscalia considera que els dos acusats són coautors d'un delicte d'homicidi i d'un delicte de lesions amb instrument perillós. Per això, els demana 20 i 18 anys de presó. Concretament, per a un d'ells sol·licita quinze anys de presó pel delicte d'homicidi i cinc més pel de les lesions.

Per a l'altre processat, la petició és també de quinze anys per homicidi mentre que pel de lesions és de tres anys. A la vegada, per ambdós demana la prohibició d'acostar-se a 500 metres de la víctima i de comunicar-s'hi durant un període de sis anys. A més, els investigats hauran d'indemnitzar al ferit, de forma conjunta i solidària, amb 1.600 euros per les lesions i seqüeles ocasionades.