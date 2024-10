L'advocada de Peral nega que aquesta ordenés una agressió a una funcionària de Mas d'Enric

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'advocada de Rosa Peral, Núria González, ha negat que la seva clienta ordenés una agressió a una funcionària a la presó de Mas d'Enric, on compleix condemna pel cas de la Guàrdia Urbana, i tampoc que en tingui res a veure. «És absolutament fals», ha dit a Catalunya Ràdio. Ha negat també que existeixin informes de funcionaris on consti aquesta acusació i ha assegurat que a ells mai ningú els ha dit res ni els ha arribat cap requeriment.

L'advocada ha relacionat aquestes informacions amb el fet que han presentat diverses queixes pel tracte que rep Peral a la presó per part de tres funcionàries i que va portar a una reunió entre el pare de la condemnada i la direcció del centre penitenciari fa uns dies. «Algú s'ha posat molt nerviós», ha dit.

Segons ha explicat González, les queixes de Peral pel tracte rebut es remunten a fa mesos i a aquestes s'hi han sumat les d'altres recluses. Les queixes es van posar tant davant dels òrgans de presons com al Síndic de Greuges i l'advocada ha assegurat que s'està investigant el cas. Finalment, fa uns dies el pare de Rosa Peral es va reunir amb la direcció de Mas d'Enric per tractar aquest tema i, segons González, algú s'ha posat «molt nerviós i s'ha inventat aquesta història».

La defensa de la condemnada ha detallat que les queixes són pel fet que se li fan registres a la cel·la amb més freqüència del normal, perquè asseguren que li treuen coses que compra dins la presó o que li dificulten les trobades personals.

D'altra banda, González ha plantejat que si algú diu que té proves d'aquest suposat pla per agredir la funcionària el que hauria de fer és presentar-les davant la justícia. «Què fa a la premsa i no al jutjat?», s'ha preguntat.

L'advocada ha insistit «que no hi ha res de veritat en tot això» i ha plantejat que en el moment en què va passar l'agressió, el 21 de juliol, ningú va mencionar per res a Peral. A més, ha defensat que la seva clienta té la vida organitzada a Mas d'Enric i «no fa res que pugui posar en perill» aquesta situació.