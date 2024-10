Rosa Peral hauria ordenat l'agressió a una funcionària a la presó de Mas d'Enric al juliol

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Funcionaries i internes de la presó de Mas d'Enric del Catllar asseguren que Rosa Peral va organitzar i va ordenar la brutal agressió que va patir el passat 21 de juliol una funcionària lleidatana a la presó, segons el diari El Segre. Peral compleix condemna en aquesta presó pel conegut crim de la Guàrdia Urbana.

La treballadora lleidatana va resultar brutalment agredida quan una reclusa va intentar asfixiar-la i li va arrancar diversos cabells.

Des del rotatiu, asseguren que així consta en informes de les funcionaries, que inclouen les declaracions de la resta d'internes del mòdul de Peral, remesos a la direcció del centre. Ens aquests expliquen que Peral va instigar i va planificar l’atac i va pagar a l'agressora amb tabac i droga. Un dia abans de l’agressió, Peral hauria dit de les funcionàries: «Haurien d’estar triturades en un contenidor d’escombraries per fer-les desaparèixer», i va afegir que «els desitjava la mort», segons van declarar diverses internes.

Segons El Segre, Peral va planejar l’agressió per venjar-se de les funcionàries perquè no van accedir que fes una activitat ja que estava sancionada.

Rosa Peral ja ha ocasionat diversos incidents al centre del Catllar. Fonts penitenciaries la defineixen com una reclusa que «té mala conducta», «manipula altres internes per als seus interessos» i «té molt poder dins del mòdul».

CSIF denuncia negligència en la gestió del Centre Penitenciari

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) creuen que els responsables de Mas d'Enric van actuar de manera negligent en no prendre mesures immediates per traslladar la interna a un altre establiment penitenciari, com exigeix la normativa en aquests casos.

CSIF denuncia que, malgrat les denúncies realitzades per altres internes i els informes elaborats pels funcionaris, la direcció del centre no va actuar per protegir la integritat física del personal penitenciari. Segons el sindicat, «la decisió de no transferir la interna perillosa va estar motivada per la por a les repercussions mediàtiques, fet que ha posat en greu risc els funcionaris».

Com a sindicat majoritari, exigeix al nou Govern català que actuï amb contundència en la gestió dels interns inadaptats al règim penitenciari, garantint el compliment de la legislació vigent. A més, reclama una revisió immediata de l'administració dels centres penitenciaris, «eliminant gestors incompetents que, amb la seva negligència, posen en risc la seguretat dels treballadors».

Cal recordar que la presó del Catllar va ser escenari de l'assassinat d'una treballadora a la cuina del centre a mans d'un intern condemnat per assassinat. El succés va provocar una onada de manifestacions per part dels treballadors de presons per demanar més seguretat als centres penitenciaris.

Agressió

Els fets van tenir lloc el 21 de juliol cap a les 11.45 hores del matí, quan la funcionària va impedir a la reclusa sortir del mòdul per anar al pati a barallar-se amb una altra presa.

Les va separar i aleshores la més agressiva li va estirar la cinta que duia al coll on duia penjada una acreditació. No obstant, la cinta es va trencar immediatament i la reclusa va estirar els cabells de la funcionària. Altres funcionaris i internes van intervenir per aturar l’agressió. La funcionària va ser atesa pels serveis mèdics del centre i va continuar treballant fins que va acabar el seu torn.

Des dels sindicats de presons CSIF i ACAIP van denunciar l'«intent d'homicidi» al Centre Penitenciari Mas d'Enric.

Condemna

Rosa Peral i el seu amant Albert López, tots dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, van ser condemnats a 25 i 20 anys de presó, respectivament, per assassinar un altre agent de la Urbana de Barcelona (Pedro Rodríguez) i calcinar el cos dins del seu vehicle en una pista forestal propera al pantà de Foix el 2017, convertint-se en un dels crims més mediàtics de les últimes dècades.

A més, a Fiscalia demana quatre anys de presó per a Peral i per al seu pare per alçament de béns per evitar pagar la indemnització a la família de l’assassinat.