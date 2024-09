Constantí aprova la construcció del Centre Cultural i Teatre Auditori

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Constantí ha aprovat inicialment el projecte bàsic executiu del Centre Cultural Polivalent-Teatre Auditori. Aquest ha estat un dels punts més destacats del Ple ordinari que s'ha celebrat aquest dimecres 25 de setembre. La proposta va ser aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PSC i ERC i l’abstenció de VOX.

L’aprovació inicial del projecte és un pas endavant en l'execució d'aquest equipament, una de les inversions més importants previstes en el gran pla d'inversions municipal per al període 2024-2030. Després de tota la tramitació administrativa, que també va incloure un concurs d'idees, el projecte aprovat es basa en una concepció més polivalent de l'equipament amb diferents usos, a més de la funció pròpiament d'auditori.

Un clar exemple, és l’ampliació del vestíbul principal per poder organitzar esdeveniments diversos com exposicions, presentacions i trobades culturals o gastronòmiques. A banda, s'han previst diverses sales que podran ser utilitzades per part d'entitats i associacions, així com per les necessitats del mateix Ajuntament. També es destinarà un espai a l'Escola de Música. La sala d'actes principal tindrà una capacitat per a 492 espectadors.

Una vegada feta l'aprovació inicial del projecte, i un cop s’aprovi definitivament, el proper pas serà la licitació de l'obra. El pressupost general d'execució és de 4.805.247,66 euros

Aprovació definitiva de la constitució de la funerària supramunicipal

Un altre dels punts aprovats durant el ple d'aquest dijous ha estat l’aprovació definitiva de la constitució de la societat mercantil pública de serveis funeraris de caràcter supramunicipal Funecamp Serveis Funeraris Municipals, SA. que ha de donar servei als municipis de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí. També es van aprovar definitivament els estatuts de la societat, d'acord amb el text aprovat durant el ple del passat 27 de juny.

El capital social de la societat es fixa en 1.200.000 euros dividit en 1200 accions representades per mitjà de títols nominatius de 1.000 euros cadascuna. L'Ajuntament de Constantí tindrà una participació del 4%, el que suposa una aportació econòmica de 48.000 euros