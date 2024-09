Constantí espera començar la construcció del Centre Cultural i Teatre a finals del 2025

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Constantí porta avui al plenari municipal l’aprovació del projecte bàsic i executiu del Centre Cultural i Teatre Polivalent Municipal del municipi. D’aquesta manera, el consistori pretén fer un pas més per desencallar les obres d’aquest equipament, el qual ha estat amb l’estructura finalitzada des del 2011.

Aquest punt serà aprovat presumiblement amb la majoria absoluta del PSC a l’equip del govern municipal, tot i això, l’alcalde Òscar Sánchez, espera que «els dos regidors d’ERC i els dos de Vox a l’oposició donin també el seu vot favorable». L’immoble, ubicat entre els carrers Major, Perafort i Josep Maria de Segarra, va ser projectat el 2010.

En acabar aquesta primera fase, ha estat catorze anys amb l’esquelet enllestit, però sense cap nova intervenció. L’any 2022 va sortir un concurs d’idees per a la redacció d’un projecte que finalitzes aquest equipament. El 2023, aquest va ser atorgat a Bastarrechea-Tejada Arquitectes S.L.P. per un import de 209.000 euros.

D’aquesta manera, la iniciativa s’ha vist paralitzada durant els darrers dos mandats, però un pla d’inversions de més de 12 milions d’euros aprovat el passat mes de juny ha aconseguit desbloquejar el finançament. D’aquest pla, que contempla la despesa fins al 2030, les obres del Centre Cultural s’emporten la millor part amb un pressupost de 4,9 milions d’euros.

Sánchez explica que, durant el seu primer mandat iniciat a 2015, «van voler donar prioritat a renovar la xarxa de canonades del municipi», ara, amb aquesta qüestió solucionada, aquest nou equipament suposa la principal aposta de l’equip de govern.

D’aprovar-se el projecte bàsic i executiu, tal com està previst, s’obrirà un període d’al·legacions de 30 dies per a la seva aprovació definitiva i el consistori podrà arrancar amb els plecs per l’obra. Amb tot, el batlle estima que «la licitació per la construcció podrà sortir a principis d’aquest 2025 i les obres podrien començar a finals de l’any vinent». Amb un període de dotze mesos d’execució, el Centre Cultural podria ser una realitat el 2026.

Un canvi de model

Del projecte que va quedar aturat el 2011, concebut inicialment com un teatre auditori, al que passa avui pel ple hi ha un important canvi de model. Sánchez explica que volen que «les diferents entitats, associacions i el jovent del municipi pugui fer-ne ús de l’equipament».

Un dels principals canvis del projecte és el vestíbul de 334 metres quadrats, el qual vol servir d’espai polivalent per trobades gastronòmiques, exposicions, els dinars de l’Associació de Jubilats o presentacions de llibres, entre altres.

El projecte contempla també un teatre principal amb capacitat per a 492 espectadors i l’Escola de Música municipal. A banda, hi haurà petites sales que es podran utilitzar per a les diferents entitats o per necessitats del mateix Ajuntament. Amb tot, Sánchez espera que aquest equipament suposi un «salt qualitatiu» pel municipi, i això permet que signifiqui «un punt de trobada» pels seus habitants.