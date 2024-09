Torredembarra habilita un aparcament de busos provisional al costat de l’estació de trens

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Torredembarra ha habilitat un aparcament provisional situat al costat de l'estació de trens on pararan els autobusos que realitzaran el servei alternatiu a Torredembarra degut a les obres d'ADIF al túnel de Roda de Berà, que interrompran la circulació ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders.

L'Ajuntament de Torredembarra ha dissenyat i impulsat aquesta intervenció, amb una capacitat màxima per a 9 autobusos, per garantir que els usuaris disposin d'una connexió còmoda i segura durant el període d'interrupció del servei ferroviari, que s'estendrà de l'1 d'octubre de 2024 fins al 2 de març de 2025.

Renfe ha establert un Pla de Transport Alternatiu per a les línies R14, R15, R16, R17 i RT2 de Rodalies de Catalunya, i aquest nou espai servirà com a punt de pujada i baixada dels passatgers que utilitzin el servei d'autobús entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. Aquesta solució temporal permetrà una operació segura i àgil dels autobusos.

L'alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha expressat que «des de l'Ajuntament hem facilitat la creació d'aquest aparcament provisional d'autobusos. Sabem que l'estació de tren de Torredembarra és un punt clau per a molts usuaris, i el nostre objectiu és garantir que, mentre durin les obres del túnel de Roda de Berà, els torrencs i viatgers en general tinguin una opció el més còmoda i segura possible per continuar els seus desplaçaments». El batlle també ha agraït la bona predisposició de Renfe i ADIF per trobar aquesta solució i executar les obres necessàries per adequar el terreny.

Les obres del nou aparcament, amb una durada prevista de dues setmanes, ja han començat i inclouen la millora del ferm i l'adequació de l'espai per garantir la seguretat i funcionalitat necessàries durant l'operació dels autobusos.