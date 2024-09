Horaris i parades a la demarcació de Tarragona: els detalls del servei alternatiu pel tall de Renfe

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica crearà un nou abonament de transport públic a un preu bonificat, una T-10/120 unipersonal, per al recorregut Tarragona-Barcelona a un preu competitiu durant el tall del servei de Rodalies previst per als propers mesos.

El detall de les condicions del nou abonament, que serà vàlid mentre duri el tall de servei, s’acabarà de perfilar els propers dies. A més, el Departament reforçarà la seva oferta de busos interurbans directes entre Barcelona i Tarragona amb sis noves expedicions per sentit durant les obres, assolint la xifra total de nou expedicions per sentit.

Així doncs, després del compromís adquirit el passat divendres 6 de setembre a la reunió informativa celebrada a Tarragona, Renfe ha incorporat les peticions dels alcaldes i alcaldesses de les poblacions afectades pel tall de Roda de Berà en el seu pla alternatiu de transport.

La companyia ha estudiat els plantejaments dels municipis i ha recollit totes aquelles mesures que suposen millores globals a la mobilitat dels usuaris de les línies R14, R15, R16, R17 i RT2, a partir de l’1 d’octubre i fins al 2 de març de 2025. Les millores consisteixen en l’ampliació de freqüències ferroviàries, nous serveis d’autobusos directes i la intensificació de la informació, tant en xarxes socials com a bord dels trens.

Oferta ferroviària

Millora de freqüències a Valls amb dos nous trens per sentit de la línia R15, dos a primera hora del matí cap a Barcelona i uns altres dos a darrera hora del dia en sentit sud. D’aquesta manera, la capital de l’Alt Camp comptarà amb 7 trens per sentit en la relació amb Barcelona a partir de l’1 d’octubre.

R13

Servei actual

2 Lleida-Bcn per Valls (per sentit)

2 llançadores La Plana-Sant Vicenç (per sentit)

Servei durant el tall

A més dels 2 serveis actuals Lleida – Bcn de la R13, absorbeix els 3 serveis actuals Lleida-Bcn de la R14.

5 Lleida-Bcn per Valls (per sentit).

S’eliminen les dues llançadores La Plana – Sant Vicenç.

R14

Servei actual

3 Lleida-Bcn per Reus/Tarragona (per sentit).

2 llançadores Tarragona – La Plana (per sentit).

Servei durant el tall

Reconvertida en llançadora.

5 llançadores Tarragona – La Plana (per sentit).

12 llançadores Tarragona-Reus (per sentit).

R15

Servei actual

Circula per Reus/Tarragona – SVC: 12-13 R15 per sentit i 2 MD per sentit:

8-9 Bcn -Reus (per sentit).

1 Bcn -Móra (per sentit).

1 Bcn -Flix (per sentit).

1 Bcn -Riba-roja (per sentit).

1 Bcn -Casp (per sentit).

1 Bcn -Zaragoza (per sentit) (MD).

1 Bcn -Madrid (per sentit) (MD)

Servei durant el tall

Circula desviada per La Plana-Picamoixons amb parada només a Vilanova*, el temps de viatge s’allarga uns 15 minuts:

1-2 Bcn -Reus (per sentit).

6-7 Bcn -Reus- Tgn (per sentit).

1 Bcn -Móra (per sentit).

1 Bcn -Flix (per sentit).

1 Bcn -Riba-roja (per sentit).

1 Bcn -Casp (per sentit).

1 Tarragona-Zaragoza (per sentit) (MD).

1 Tarragona-Madrid (per sentit) (MD).

* Excepte en el cas dels dos primers del matí sentit Barcelona i els dos últims de la nit sentit Reus que a més fan parada a Valls.

Servei alternatiu per carretera

Nou servei d’autobús directe entre Cambrils – Vila-seca – Sant Vicenç de Calders. Amb aquesta mesura, a més, es dona solució a la demanda de reduir els autobusos a l’estació de Tarragona. Amb aquesta novetat, Sant Vicenç de Calders tindrà relació per carretera amb:

Tarragona Battestini: només busos directes per a viatgers amb origen o destinació Tarragona.

Tarragona Estació: busos amb parada a Altafulla i Torredembarra, i per a viatgers que continuen cap a Aragó.

L’Hospitalet de l’Infant: busos directes per a viatgers de l’R16.

Vila-seca – Cambrils.

Salou Port Aventura: busos directes per a viatgers de l’R17.

Millora de la informació

Renfe està gestionant la creació d’un compte específic a la xarxa social X per informar de l’estat del servei mentre duri el tall ferroviari per les obres del túnel de Berà. A més, està treballant per redistribuir el personal d’informació i intervenció a bord dels trens i donar cobertura en el nombre màxim de serveis.

Pla Alternatiu de Transport

Renfe ha dissenyat aquest pla de transport alternatiu amb la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments implicats i les plataformes de viatgers i viatgeres de Tarragona, amb l’objectiu de garantir la mobilitat dels usuaris mentre duri el tall ferroviari per les obres d’Adif al túnel de Roda de Berà. Així, la companyia disposarà, durant aquests cinc mesos, de 87 autobusos que oferiran més de 600 trajectes diaris i 30.500 places. Aquest servei per carretera cobrirà els trajectes entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona.

Aquests autobusos faran trajectes directes, trajectes amb parades intermèdies, i pels trens amb destinació Salou – Port Aventura el recorregut serà Sant Vicenç de Calders – Salou – Port Aventura. El servei alternatiu per carretera, estarà sincronitzat amb els horaris del servei de Rodalies.

Els serveis de la línia R14 i R15 seran desviats per la línia Sant Vicenç de Calders – Valls – La Plana-Picamoixons, evitant el doble transbordament a una part important dels usuaris de la línia. Per la seva part, els viatgers de la línia R16 disposaran d’un servei alternatiu per carretera directe entre L’Hospitalet de l’Infant i Sant Vicenç de Calders per minimitzar el temps de viatge.