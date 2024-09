Caribe Aquatic Park de PortAventura World reobrirà aquest diumenge

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

PortAventura World ha anunciat que el seu parc aquàtic, Caribe Aquatic Park, reobrirà les seves portes aquest diumenge, 8 de setembre, després de completar les tasques de manteniment necessàries a causa d’un incendi registrat a principis de setmana. El parc havia estat tancat temporalment per reparar els danys causats per l’incident, que va obligar a desallotjar els visitants com a mesura de seguretat.

L'incendi, que va tenir lloc dilluns passat, es va originar en un centre transformador a les 16:50 hores, provocant una ràpida resposta per part del personal de seguretat del parc i dels Bombers de la Generalitat. Tot i que el foc va ser extingit sense causar ferits, es va decidir tancar temporalment les instal·lacions per dur a terme una inspecció i assegurar-ne el bon funcionament.

PortAventura World ha confirmat que Caribe Aquatic Park romandrà obert fins al diumenge, 22 de setembre, data en què es donarà per tancada la temporada d'aquest any. El parc ha informat que els visitants amb entrades per als dies en què el parc va estar tancat han estat contactats per gestionar canvis o reemborsaments, i ha recordat que qualsevol dubte es pot adreçar a través de portaventura@portaventura.es.

