La Generalitat reconeix Salou per la seva excel·lència en programes de cures infantils

Salou s'ha «consolidat com un referent en el sector de les cures infantils a Catalunya», segons va expressar la directora general de Cura, Organització del Temps i Equitat en el Treball de la Generalitat de Catalunya, Núria Vergés Bosch, durant la seva visita a l'Espai Infància del Club Xics i de Joventut a la Masia Tous.

Aquesta posició ve reforçada per la subvenció de la Generalitat, en el marc del programa Temps per cures, que està estretament vinculat amb els recursos destinats al servei de canguratge de la ciutat, essencial per atendre les necessitats dels més petits durant l'estiu, quan les escoles estan tancades.

Durant la visita, que va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Salou, Pere Granados, la regidora de Joventut i Infància, Julia Gómez, i la directora territorial de Tarragona d'Igualtat i Feminismes, Eva Ferran, la directora general de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes va poder conèixer, de primera mà, els serveis que Salou ofereix.

La governant va ressaltar com Salou «ha integrat aquests serveis dins de la seva estructura comunitària, convertint-los en un model per a altres municipis que busquen millorar o implementar iniciatives similars». El programa Temps per cures es va implementar el 2021, i ha comptat amb «una demanda creixent que ha permès l'ampliació dels grups i la millora de la qualitat del servei».

Col·laboració institucional estreta

«La cooperació entre diferents nivells de govern ha estat fonamental per proporcionar un suport eficaç que beneficia directament les famílies de Salou», va explicar la directora general, destacant la importància d'aquesta col·laboració per a la continuïtat i l'expansió dels serveis.

D'acord amb Vergés, els serveis públics de qualitat oferts a Salou «asseguren el benestar dels infants i proporcionen suport vital a les famílies, en un entorn que promou la igualtat i la qualitat de vida per a tots els seus ciutadans, especialment les dones i mares».

