La Costa Daurada tanca un agost amb una ocupació del 90%

Els allotjaments turístics de la província de Tarragona tanquen l’estiu amb un alt volum d’ocupació, que ha arribat al seu pic al mes d’agost, amb una mitjana d’ocupació del 90% a la major part del territori. El mes de juliol ha sigut més suau, però ha assolit xifres que han satisfet als empresaris i han confirmat la tendència en que la demanda es concentra al mes d’agost.

A destins de costa com Cambrils, les ocupacions de juliol i agost han estat bones però no han superat les de l’any anterior. Si que ho ha fet la despesa mitjana per client.

Altres destins de costa com Altafulla i el Vendrell, han vist incrementar l’ocupació a partir de la segona quinzena de juliol i han viscut un agost de rècord. També declaren una augment de la despesa mitjana per persona.

En el cas de les Terres de l’Ebre, l’ocupació també ha viscut un agost de 10, similar a xifres pre-pandèmia i un juliol notable, sobretot entre setmana.

En el cas de Tarragona ciutat, aquest juliol l’ocupació hotelera ha arribat al 90% i a l’agost ha incrementat, arribant al pic pels volts del 15 d’agost.

En territoris com l’Alt Camp o Reus, els caps de setmana han concentrat l’ocupació, arribant al 90 i fins i tot al 100% durant el mes d’agost, però entre setmana, la mitjana de l’estiu ha oscil·lat entre 50% i el 70%.

Per altra banda, determinades zones d’interior com la Terra Alta, el Priorat o la Conca de Barberà han tingut una ocupació durant l’estiu més bona de l’esperada, tan en ocupació com en preu mig, sobretot durant el mes d’agost. Tot i això, són zones que, com cada any, esperen el seu particular estiu de setembre i octubre; període en que l’enoturisme, el turisme de natura o el turisme MICE es posicionen com a atractius clau per desestacionalitzar la demanda.

En quant al comportament del viatger, com ja va sent habitual, la última hora ha caracteritzat les reserves arreu de la província i el preu mig, aquest any, ha estat més elevat a gairebé tot el territori.

A partir d’ara, els hostalers es preparen per una tardor amb bones perspectives d’ocupació, marcada per un canvi en el perfil de client que combina el turisme vacacional amb el de negocis, sobretot a partir de la segona quinzena de setembre i en ciutats com Tarragona, Reus, Tortosa o Valls.

Segons, Magí Mallorquí, president de l'Associació Hotelera de la Província de Tarragona «l’agost sempre és un bon mes pel sector. Ara seguim pendents de les reserves de setembre per tancar l’estiu i fer front a la resta de l’any, ja que per l’Associació Hotelera de la província de Tarragona, que representa a 130 hotels a tot el territori, la temporada no s’acaba i dura 365 dies».

