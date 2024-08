Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Pobla de Montornès es prepara per celebrar la seva Festa Major amb una vintena d’actes per a tots els públics del 6 a l’11 de setembre. Les festes començaran divendres a les 8 del vespre amb el sorteig dels seleccionats per pujar al balcó i entrega del premi a la persona guanyadora del concurs del cartell de la festa major 2024, a l’Ajuntament.

Tot seguit, el Pregó a càrrec del Club de Futbol Sala La Pobla de Montornès. La nit continuarà amb el despertar de les bèsties i un concert amb el grup Buhos.

Dissabte l’exhibició castellera a càrrec dels Xiquets de Torredembarra, els Xiquets d’Altafulla i els Nois de la Torre serà el plat fort de la jornada juntament amb els correfocs pels carrers amb el drac pigota.

Durant els altres dies de Festa Major, es podrà gaudir de diversos actes com per exemple esportius amb el partit de pretemporada de l’equip sènior del club de futbol sala, diumenge a les 17 hores o la bicicletada popular dimecres 11.

Pels més petits hi haurà un espectacle infantil de titelles La que escombrava l’escaleta, el dilluns a les 18 h. Les festes acabaran amb una festa final de temporada de la piscina municipal amb inflables i música i un monòleg a càrrec del Pau Murner.

