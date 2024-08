Retiren el vehicle aparcat des de fa més de 7 mesos al mateix lloc a Vila-seca

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dijous al matí el vehicle que portava estacionat des de fa més de 7 mesos al carrer Monterols de Vila-seca ha estat retirat de la vía pública. El cas el va denunciar un veí a la Policia Local, la qual va multar el propietari del vehicle

Segons ha pogut saber Diari Més, el Renault Laguna gris ha estat retirat aquest matí de la via, amb la qual cosa ha quedat resolt el malestar del veí denunciant, que fins hi tot havia posat uns cartells als vidres del turisme.

Tal com apuntaven des de les xarxes socials, i ha pogut confirmar aquest digital, el propietari del vehicle va morir fa uns mesos, motiu pel qual el vehicle portava tant de temps al mateix lloc.

Sancions

La normativa del municipi inclou que els vehicles no poden estar estacionats més de vuit dies a un mateix lloc. Les sancions són de 90 euros per al titular del vehicle.

En cas de fer cas omís i transcorregut un mes de la multa, s'inicia el procediment per retirar el vehicle amb una grua cap al dipòsit municipal. Allí, el titulat té dos mesos per recuperar-lo sinó s'inicia el procés per donar de baixa el vehicle i, posteriorment, porta-lo a un centre per desballestar-lo.

