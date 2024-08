Un veí de Vila-seca denuncia que un vehicle porta més de set mesos estacionat al mateix lloc

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Vila-seca ha mostrat la seva indignació a les xarxes socials perquè un vehicle porta més de set mesos estacionat al mateix lloc. El cotxe, un Renault Laguna gris, es troba aparcat al carrer Monterols del municipi i té una de les rodes punxades. El vehicle va aparéixer ahir amb dos cartells penjats als seus vidres on denuncien la seva situació.

Aquest matí la Policia Local ha rebut una denúncia per aquest cas i els agents han interposat una multa al propietari del vehicle de 90 euros (la meitat si es es paga durant els propers 15 dies).

Des del consistori, asseguren que és molt difícil detectar aquest tipus de casos, ja que Vila-seca és molt gran i per ella es mou un gran nombre de vehicles. Tot i així, el procediment habitual és que ho informin els veïns o bé ho detecti la patrulla de proximitat de la Policia Local.

La normativa del municipi inclou que els vehicles no poden estar estacionats més de vuit dies a un mateix lloc. Les sancions són de 90 euros per al titular del vehicle.

En cas de fer cas omís i transcorregut un mes de la multa, s'inicia el procediment per retirar el vehicle amb una grua cap al dipòsit municipal. Allí, el titulat té dos mesos per recuperar-lo sinó s'inicia el procés per donar de baixa el vehicle i, posteriorment, porta-lo a un centre per desballestar-lo.

