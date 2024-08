L'alcalde de Roda demana «tranquil·litat» i «pau social» als ciutadans arran dels fets de dilluns

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, ha emès un comunicat a la ciutadania en el qual demana «tranquil·litat» i «pau social» davant els fets ocorreguts la matinada del dia 27 d'agost. Alhora que sol·licita més presència policial per prevenir incidents.

La matinada de dilluns una patrulla va acudir a auxiliar en un incendi del carrer Marinada amb plaça Catalunya. Allí, segons confirma l'alcalde, dos dels ocupants de l'habitatge afectat van increpar als agents al mig del carrer «exigint major protecció seva davant dels problemes que tenen amb una família de fora de Roda».

La seva «agressivitat va anar en augment» i, en un moment donat un d'ells va anar al seu vehicle i va agafar una arma llarga del maleter i va encanonar a un dels agents. L'agent en defensa pròpia va efectuar tres trets amb l'arma reglamentària, sense que es doni compte si va ferir o no lleument a un dels agressors. Un altre es va tirar a sobre de l'agent llençant-lo al terra i li va efectuar diversos cops al cap amb el canó de l'escopeta. Aprofitant que l'altre agent estava auxiliant al company els agressors van sortir corrents.

Els dos individus, identificats per la Policia Local, es troben actualment en cerca i captura per part dels Mossos d'Esquadra. També estan en busca i captura els que van provocar l'incendi amb còctels molotov.

Els agents es troben actualment recuperant-se de les ferides i dels danys psicològics causats per l’incident. L’alcalde els ha mostrat tot el seu suport moral, però també el jurídic per part de l’Ajuntament ja que «els agents hauran de defensar la seva actuació davant de la justícia».

També ha mostrat el seu suport a tot el cos de la Policia Local «creiem en la nostra policia, per això no deixem d’incrementar efectius humans i tecnològics i ho seguirem fent», i ha demanat més presència preventiva dels Mossos d’Esquadra al carrer, per evitar successos com aquest.

També s'ha preguntat si «us sembla normal que la nit de dijous passat a les quatre de la matinada la Policia Local detingués i posés a disposició dels Mossos un dels agressors i que divendres a les onze del matí, per tant 7 hores després, aquest senyor ja passegés tranquil·lament pels carrers de Roda? A mi no, ja us ho dic», ha afermat Virgili.

Per finalitzar, l’alcalde ha demanat tranquil·litat, mostrant tot el suport a la Policia Local, així com enviant una abraçada als dos agents implicats en l’incident.

