Miki Pérez: «Dotarem a la Canonja de noves instal·lacions on poder fer esport»

Ha passat un any des del seu aterratge a l’Ajuntament. Com ha anat?

«Estem molt contents perquè ha anat tot molt rodat. L’handbol està creixent exponencialment, cada vegada tenen més equips, i també ho fa el futbol. Enguany, el CF Canonja compleix un segle de vida i això s’ha de commemorar com toca. És un orgull que entitats del poble arribin aquestes fites històriques. El ciclisme i també els escacs estan més que establerts, els clubs fan una molt bona feina. A més, també comencen a aparèixer altres clubs com el de voleibol, el de bàsquet i el de futbol sala».

Un dels punts que va remarcar el darrer any va ser diversificar l’esport al poble.

«Estem treballant conjuntament amb l’empresa que porta les extraescolars a les escoles i instituts i han començat a aparèixer equips. Enguany, ajudarem al fet que es creïn estructures per formalitzar els clubs i, de la mà del Consell Esportiu del Tarragonès, fer que entrin en lligues competitives. Amb això encarrilat, afrontem la problemàtica dels espais amb l’ampliació del camp de futbol i la construcció de noves pistes».

En quin estat es troba l’ampliació del Camp d’Esports?

«Enguany s’ha d’acabar tot el que és tema de gestió i permisos ni s’espera que s’executin les obres durant el pròxim any. És complicat posar dates exactes, però tenim els terrenys aplanats i una partida pressupostària reservada. Està tot llest, una vegada engegui, la Canonja podrà tenir un nou camp de futbol i noves instal·lacions al Municipal, i això ens facilitarà continuar creixent».

S’espera la creació de més espais a banda del Camp d’Esports?

«Sí, dotarem al poble de més espais per fer esport. La nostra idea és construir un nou pavelló amb pistes de pàdel en el terreny que hi ha a l’avinguda Tarragona i també un polilleuger al costat del Camp d’Esports. Aquest darrer servirà per donar suport també a l’escola perquè tingui més espai per on fer esport. Pel que fa al nou pavelló, tenim la gestió avançada i es podrà executar una vegada el terreny estigui aplanat i es comenci a urbanitzar. Aquesta és una aposta molt gran de l’Ajuntament per l’esport, però la veritat és que necessitem els espais per dotar als clubs amb més pistes per treballar i, en definitiva, habilitar el seu creixement».

Enguany també destaca el seu suport al canongí David Garcia Torné als Jocs Olímpics.

«Tenir un noi del poble als Jocs Olímpics és històric. No tothom ho pot dir i aquesta era la manera de mostrar el nostre suport. Es va viure un gran ambient i la veritat és que va ser una llàstima la seva eliminació. Però estem compromesos en tornar a donar-li suport a les pròximes Olimpíades, perquè tornarà més fort segur».

Quins esdeveniments esperen enguany al poble?

«El 4 d’octubre serem la seu dels Premis Avriga Fvscvs. Els millors esportistes de la província vindran a la Canonja en un acte que serà tot un èxit i quin millor espai per acollir-lo que el renovat Teatre Municipal Orfeó Canongí».

I a nivell esportiu?

«Estem treballant per recuperar la cursa popular 10K i 5K. Volem que es torni a consolidar. A més, amb Club Ciclista de la Canonja treballem perquè el Trofeu 15 d’abril, que cada any és un èxit, pugui ser més gran enguany i arribi a ser internacional. Tenim més esdeveniments preparats, tots amb la intenció de mobilitzar el poble i promocionar l’esport des d’un punt de vista d’igualtat de gènere».

