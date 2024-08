Molt més que un partit de futbol de pretemporada

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

És estiu. I durant aquesta estació, els clubs de futbol comencen a preparar el nou curs competitiu amb una pretemporada conformada per partits davant de rivals d’inferior i de superior categoria. Al Camp de Tarragona, hi ha molts clubs que esperen amb ànsies la nova temporada. Però n’hi ha un en concret, que ho està fent d’una manera molt solidària. El Club de Futbol Vila-seca organitza aquest diumenge un partit benèfic a l’Estadi Municipal d’Esports.

Serà un matx davant del Club de Futbol Canonja per celebrar el Trofeu Platja de la Pineda. Enguany, però, la jornada comptarà amb una gran particularitat. El club ha posat un preu simbòlic a l’entrada per l’esdeveniment de dos euros. Tots els diners que es recaptin amb aquest partit, aniran destinats a la Asociación ASTAFANIAS.

Aquesta és una associació de famílies del Tarragonès fundada l’any 1966 —sense ànim de lucre— que acull totes les discapacitats psíquiques, inclòs el TEA, X-Fràgil, TDAH, Sindròme de Tourette, entre d’altres. ASTAFANIAS es mou sempre amb l’objectiu bàsic d’oferir orientació i assessorament davant dels diferents problemes que puguin sorgir i de donar suport a les famílies. L’associació és membre de la Federació APPS, que va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 1990.

Javier Martín, tresorer del C.F Vila-seca es mostra molt satisfet amb la iniciativa que impulsa enguany el club. «La tasca que ha fet ASTAFANIAS tots aquests anys és molt important i ens omple molt poder-hi col·laborar aquest cap de setmana. En aquest matx, els jugadors no seran els protagonistes de la jornada, ho serà l’associació ASTAFANIAS», explica el dirigent. Martín també recalca que «iniciatives com la que estem tirant endavant, fan més gran el nostre municipi. La col·laboració entre entitats locals, fa de Vila-seca una localitat més forta».

Des del club, s’espera que l’Estadi Municipal aculli una bona quantitat d’assistents. «Totes les característiques del matx fan pensar que hi haurà una bona entrada: és un partit benèfic contra un equip local com el CF Canonja —amb el que hi ha rivalitat entre aficions—. Serà una jornada molt bonica, tenim molt bona relació amb la Canonja i convertirem el matx en un partit de Festa Major», deixa clar el tresorer.

Més enllà del preu de l’entrada que es destinarà a aquesta tasca solidària, el club té preparades més sorpreses per a col·laborar amb l’associació. Martín explica que «la nostra idea és comprar samarretes dedicades a ASTAFANIAS perquè els jugadors del nostre club saltin a escalfar amb elles». Hi ha previst que es prepari un estand amb marxandatge disponible per l’aficionat.

Més enllà de la important tasca solidària, el C.F. Vila-seca —que competeix a Segona Catalana— tindrà un bon repte al davant. El seu rival en el trofeu estival competirà durant aquesta pròxima temporada en una categoria superior —Primera Catalana—. Així, serà una prova de nivell per anar agafant rodatge de cara a l’inici de curs, que cada cop està més a prop. «La pretemporada és important. La lliga s’apropa, comença a mitjan setembre i no ens posem límits. L’ascens és molt complicat, però lluitarem per estar a dalt», conclou Javier Martín.