Infinitum celebra unes jornades dedicades al benestar

Infinitum, el resort residencial privat d'alt standing situat en el cor de la Costa Daurada, i l'agència de viatges londinenc de benestar Oyogo organitzen un esdeveniment únic de benestar i hàbits saludables. Del 31 d'agost a l'1 de setembre, Summer Serenity by INFINITUM & Oyogo reunirà dues reconegudes expertes en ioga i el pilates, Ashlea McKee i Sasha Alex Morgan, per a oferir un retir únic.

L'experiència inclou l'accés al guardonat «Millor Beach Club d'Europa» als World Travel Awards i a totes les activitats de Oyogo. En concret, durant l'esdeveniment podran gaudir de fins a sis sessions de ioga i pilates dirigides per experts, degustar un menjar en el restaurant Flamma el dissabte, i el diumenge d'un snack i smoothie.

Al llarg del cap de setmana, els participants experimentaran el luxe i l'exclusivitat de Infinitum al màxim. Amb deu piscines, tres camps de golf i un Beach Club de primer nivell, el resort ofereix una infinitat de possibilitats on relaxar-se en el tranquil entorn de la Costa Daurada.

Els preus de les entrades per a gaudir de l'experiència de cap de setmana parteixen dels 100 euros per a no residents i no socis, encara que també poden adquirir-se entrades individuals per dia (dissabte 60€ i diumenge. 45€).

