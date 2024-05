Vols cobrar fins a 1.000 euros al dia per probar cases de luxe a Tarragona?

InfoJobs, la plataforma d’ocupació líder a Espanya, i el portal immobiliari Fotocasa han llançat una nova oferta de 'Cool Jobs': provador/a de cases de luxe per un dia, amb una remuneració de 1.000 euros nets per una jornada de feina de somni a la demarcació de Tarragona.

La posició de provador de cases de luxe dins d’un resort d’alt nivell ofereix una oportunitat excepcional per submergir-se en l’exclusiu estil de vida d’Infinitum, un resort residencial privat d’alt nivell amb tres camps de golf i Beach Club ubicat al cor de la Costa Daurada, i experimentar de primera mà tots els serveis de primer nivell que aquesta destinació de somni té per oferir.

La funció del candidat/a seleccionat/a serà la de testar diferents habitatges dins del resort, a més de les comoditats i serveis que ofereixen al resident, i que el converteixen en una destinació incomparable.

Per a això, podrà experimentar com és l’estança als diferents habitatges de luxe, així com beneficiar-se de les exclusives instal·lacions: el Beach Club amb 10 piscines, els seus tres camps de golf i una varietat de restaurants d’alt nivell, entre altres sorpreses. També tindrà l’oportunitat d’escollir entre les diverses activitats i experiències que ofereix el servei d’atenció al resident.

L’oferta inclou l’allotjament per una nit, el trasllat d’anada i tornada des de la ubicació indicada pel candidat/a seleccionat/a al resort, així com els trasllats que es realitzin a l’interior del resort i un Equip 'Cool Jobs' prèmium.

