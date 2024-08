Creixell recull 5.706 kg de roba usada durant el primer semestre de 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Creixell en col·laboració amb Formació i Treball ha recollit 5.706 kg de roba de segona mà durant el primer semestre de l’any a través dels tres contenidors ubicats als carrers. Aquests kilos se sumen als 4.239.000 kg que l’entitat social ha recollit a Catalunya. Tones que seran processades a la nova planta de Sabadell, la més gran i avançada del sud d'Europa.

De nou aquestes xifres en positiu indiquen que cada vegada en major mesura la ciutadania té com a referent els contenidors de la Fundació, per realitzar donacions de roba i complements en bon estat que ja no utilitzen. Una aposta per millorar la gestió del residu tèxtil municipal i sumar-se així al canvi de paradigma que esdevé la indústria de la moda, la segona més contaminant del món.

Com a valor diferencial del projecte de Formació i Treball, subratllar que per cada 31.300 kg recollits, l’Entitat genera un lloc de feina destinat a una persona en risc d’exclusió social.

El 63% del tèxtil gestionat per la Fundació es recupera i canalitza per a la seva reutilització a través dels punts de venda de la marca Moda re-, propis (37) i de tot l’Estat (160), per a la comercialització solidària o la donació a través dels Programes d’Entrega Social a famílies que es troben en situació d’exclusió social. A més, també es destina a l’exportació internacional, per la seva alta capacitat d’acceptació de la roba de segona mà.

D’altra banda, la Fundació promou processos de reciclatge post consum per a peces de roba que ja tenen un desgast excessiu i a les quals no se’ls pot donar una segona vida. Aquests processos suposen el 31% del material tèxtil que gestiona l’entitat. En aquest àmbit, i des de fa ja dos anys, s’ha introduït una activitat d’alt valor afegir: la tecnologia Fibersort, implantada, primer a la planta de Sant Esteve Sesrovires, i ara a Sabadell, amb la col·laboració de la Cooperativa Moda re-. Aquesta tecnologia d’espectroscòpia de l’infraroig proper (NIR), pionera al sud d’Europa, permet la identificació precisa de la composició de les fibres de la roba.

