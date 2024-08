El Festival de Màgia de Creixell debuta amb un èxit rotund

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana, Creixell ha viscut la celebració del primer Festival Internacional de Màgia que ha estat tot un èxit. Segons un dels organitzadors, Yoel Leiva, l’esdeveniment ha superat totes les expectatives, «ha estat tot un èxit, no només per la quantitat d’assistents, sinó també per la resposta entusiasta del públic».

«Totes les activitats s’han omplert completament i els espectacles del carrer també, i l’ambient ha estat màgic en tots els sentits», va destacar Leiva. El festival, que va tenir lloc del divendres 16 fins aquest diumenge, 18 d’agost, va aconseguir omplir els carrers i espais del poble amb màgia de primer nivell.

Leiva va expressar la seva satisfacció amb la Gala Internacional, on més de 330 persones van gaudir d’un espectacle de gran qualitat. «La sala estava plena a vessar, i els espectadors van quedar molt impressionats per les actuacions», va explicar. També va posar en relleu l’èxit dels espectacles de carrer, que van aconseguir omplir la plaça major, oferint una experiència immersiva per a tothom.

El taller de màgia infantil també va rebre grans elogis. «Veure els nens tan il·lusionats, participant i aprenent els seus primers trucs de màgia, és una de les millors recompenses que podem tenir», va afirmar Leiva.

El mercat màgic no es va quedar enrere, amb una gran afluència de visitants i botigues que van registrar vendes excepcionals. «Hem rebut molt bones crítiques de tots els participants, tant pels espectacles com per l’organització.

Leiva va comentar que no serà l’única edició que faran i que «això ens dona una gran motivació per començar a preparar la pròxima edició, que esperem que sigui encara més màgica».

