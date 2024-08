La primera edició del festival Creixell Màgic omplirà la vila d’il·lusionisme i trucs

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

Creixell s’està consolidant com una de les viles de festivals del Camp de Tarragona. Després de l’èxit que han recollit propostes com la tercera edició del Creixell.Crims, que es va celebrar el juliol, ara el poble innova amb una nova proposta que promet deixar el públic bocabadat. Es tracta de Creixell Màgic, el primer Festival Internacional de Màgia de Creixell. L’esdeveniment, que promet sorprendre a tothom qui hi assisteixi, es durà a terme aquest cap de setmana, del 16 al 18 d’agost.

Els organitzadors expliquen que s’ha treballat per a oferir una programació variada, que inclou espectacles gratuïts i d’altres de pagament, i pensada per a tota mena de públics, de manera que des de la canalla fins al públic adult puguin gaudir-ne. Així mateix, l’objectiu del festival és omplir Creixell de la fantasia de la màgia, motiu pel qual es desenvoluparà en diversos escenaris del municipi.

Tres gales

Un dels plats forts de Creixell Màgic són les tres gales que s’han programat. La primera es durà a terme el dissabte al migdia i l’oferirà en exclusiva Jordi Caps, guanyador del programa televisiu Got Talent. Caps, que és un dels noms destacats del festival, oferirà una exclusiva gala de cartomàgia per a només 50 persones al Casal Municipal.

Les altres dues gales seran de gran format i també es faran al Casal Municipal. Dissabte a la nit, serà el torn de la Gala Internacional de Màgia. Proposta central de tot el festival, l’esdeveniment estarà presentat per Mag Ramó i comptarà amb les actuacions de Shado, Dúo Kybalion, Mag Albert i Cesc Alriols. «Aquesta gala és el cor del festival i el seu punt culminant», asseguren des de l’organització. Per acabar la nit, s’ha programat una sessió de Màgia Golfa, un espectacle per a públic adult a càrrec del Mag Albert Vidal.

L’última de les gales programades anirà dirigida a la canalla. La Gala Infantil, que se celebrarà diumenge a la tarda, anirà càrrec de Francis Zafrilla, qui portarà l’espectacle Confeti. Cal destacar que aquesta no és l’únic activitat programada en exclusiva per als més menuts. I és que dissabte al matí els infants podran participar en un taller de màgia infantil impartir pel Mag Àlex, on aprendran trucs i tècniques per a convertir-se en autèntics mags.

Propostes gratuïtes

A les tres gales, la sessió nocturna i el taller infantil, cal sumar-hi les propostes gratuïtes que s’han programat. Es faran sis sessions de Màgia al carrer, a la plaça Major, que aniran a càrrec de Melanie, Jordi Pota, Fèlix Brunet i Xavier Medina.

Així mateix, s’ha organitzat un mercat màgic, que es durà a terme dissabte i diumenge en horari de 10 del matí a 9 del vespre, on hi haurà paradetes amb venda de productes màgics i una zona de foodtrucks.

El programa es completa amb un sopar màgic a l’aire lliure amenitzat per Manu Llari, que es farà divendres i servirà per donar el tret de sortida al festival i una actuació del Ball de Diables de Creixell.

Et pot interessar: