Torredembarra es prepara per celebrar la I Cursa solidària de Santa Rosalia

El 28 d’agost tindrà lloc la primera edició de la Cursa solidària de Santa Rosalia. El tret de sortida serà a les 20.30 h, a la plaça de Mossèn Joaquim Boronat de Torredembarra.

Amb aquesta iniciativa, es vol unir l’esport, la solidaritat i la participació tant de la ciutadania com de les entitats del poble. És una cursa per a tots els nivells i hi haurà diferents premis als corredors més destacats.

Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web, costarà 7 € per persona i el preu de la cursa inclourà avituallament al final. Es podrà recollir el dorsal el mateix dia, a la zona de sortida, de 18 a 20.10 h. Els beneficis que es recaptin durant la cursa aniran a la Fundació La Muntanyeta. L’objectiu de la seva labor social i mèdica és defensar els drets de les persones amb paràlisi cerebral i atendre-les. A més, per amenitzar l’esdeveniment punxarà el Dj Abadia i hi haurà barra on es podran comprar entrepans i refrescos.

El recorregut s’haurà de fer dues vegades i en total seran 3 km: sortint des de la pl. Mossèn Joaquim Boronat, c. Antoni Roig, pl. de la Font, pl. de la Vila, c. Major, c. Ample, pl. del Castell, c. Eduard Benot, c. Carnisseria, c. Freginals, c. Baixa de Sant Antoni. c. Sant Rosalia, c. Gibert, c. d'Antoni Roig i tornant a la pl. Mossèn Joaquim Boronat.

L’acte està dins el programa de la Festa Major i l’ha organitzat el Ball de Malcasats de Torredembarra i l’Ajuntament, a través de les regidories d’Esport i Festes. També hi ha col·laborat la Xarxa Santa Tecla i la Fundació La Muntanyeta.

