La Pobla de Mafumet coronarà els nous Mestres Romescaires del municipi

Les 17 parelles participants hauran de cuinar la millor cassola de rap amb romesco per emportar-se el títol de Mestres Romescaires.

La Pobla de Mafumet acollirà aquest dissabte, un any més, la Trobada Romescaire. El concurs gastronòmic per excel·lència del municipi del Tarragonès sumarà aquest cap de setmana una nova edició —i ja en són 28— d’aquesta cita, que ja és un imprescindible a la programació de les Festes d’Estiu.

L’esdeveniment ha congregat un gran nombre de parelles inscrites, fins al punt que s’ha hagut de realitzar un sorteig previ per escollir quines seran les 17 parelles participants d’aquesta 28a Festa Romescaire de la Pobla. Es durà a terme a la carpa dels Jardins del Pavelló, a partir de les 19 h.

L’acte serà obert al públic, que podrà gaudir en directe mentre assaboreix la musclada popular que la comissió de Festes del municipi elaborarà. Tothom qui vulgui tastar una ració podrà tenir-la pel preu simbòlic d’un euro. Pel que fa al concurs gastronòmic té una mecànica senzilla.

Amb un temps limitat i a partir d’ingredients i estris proporcionats per l’organització, els participants han demostrat tot el seu talent i expertesa als fogons per elaborar la millor cassola de rap amb romesco. Un cop hagin acabat, entrarà en joc el jurat designat per a l’ocasió, que serà l’encarregat d’emetre el veredicte final.

Per arribar a prendre la decisió de quina parella es coronarà amb el títol de Mestres Romescaires, el jurat valorarà la presentació de la cassola, la seva aroma i el seu gust. La resta de participants rebran un diploma acreditatiu de la seva participació, mentre que l’organització obsequiarà a totes les parelles romescaires amb un record de la cita.

L’esdeveniment finalitzarà amb la tradicional fotografia de record entre participants i organitzadors. Més enllà d’aquesta nova edició de la Trobada Romescaire, la programació de les Festes d’Estiu de la Pobla de Mafumet oferirà molts més esdeveniments durant les pròximes setmanes del mes d’agost.

Per exemple, la gimcana Festival Humor Amarillo per a petits i grans —que es durà a terme el dissabte 24 d’agost— o la Pobla Summer Festival —que se celebrarà una setmana més tard, el dissabte 31 d’agost— amb Marsal Ventura i el seu Technoflamenco com a cap de cartell d’una proposta musical que també comptarà amb la participació dels DJ locals Alex Sunrise, DJ Guibbons, DJ Salmer i Gabry DC.

Un cop entrats al mes de setembre, l’oferta festiva inclourà més activitats com la Festa dels colors —que se celebrarà el dia 1—, la 31a Paella popular —se celebrarà el 7 de setembre—, la nit d’havaneres i rom cremat —el 10 de setembre— o el vermut musical de la Diada, que servirà per tancar una programació de les Festes d’Estiu per a totes les edats, durant el migdia de l’11 de setembre, coincidint amb la Diada nacional de Catalunya.