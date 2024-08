Miki Núñez, cap de cartell de la Festa Major de Montblanc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de la Festa Major de Montblanc 2024 arriba carregat de propostes entre el 6 i l’11 de setembre, si bé el cap de setmana abans ja hi haurà actes, així com el cap de setmana posterior.

El tret de sortida oficial de la Festa Major es farà el divendres 6 de setembre a les 8 del vespre, quan tindrà lloc el pregó de Festa Major, a càrrec de la il·lustradora Pilarín Bayés. En acabar el pregó, Bayés inaugurarà, acompanyada de tot el consistori, el nou mural que ha dibuixat per a Montblanc de 2 per 10 metres, i que s’ubicarà a l’entorn de Sant Francesc.

El dia 6 hi haurà la festa de benvinguda als infants nascuts l’any 2023 a Montblanc, l’acte d’homenatge a Josep Gomis al Museu Comarcal o el correfoc infantil. També hi haurà teatre al Casal Montblanquí amb l’obra You say tomato, protagonitzada per Joan Negrié i Anna Moliner i dirigida per Joan Yago. El dia s’acabarà amb una Nit Jove a la plaça de Sant Francesc amb Richi DJ i Dj Ixon.

El dia 7 de setembre, al matí, el Nunci pregonarà pels carrers i places de la vila els actes de la Festa Major. El dia 7 també hi haurà els Versots del Ball de Gitanes i Gitanos de Montblanc, la primera actuació de part del seguici festiu i el Beu les Bèsties. La festa del dia 7 es farà, aquest any, a la plaça de Sant Francesc, amb la música de l’orquestra Centauro.

El diumenge 8 de setembre hi haurà la ballada al complet del seguici popular de Montblanc al matí, i la diada castellera a la tarda. També s’han programat sardanes i ball amb l’orquestra Nova Blanes, la Convidada dels Veguers i concert amb els grups Lagartija Nick, Combo Pacheco i Kylans Dj.

L’endemà dilluns 9 de setembre, al matí, hi haurà una nova tanda de balls del seguici popular de Montblanc. A la tarda hi haurà un espectacle infantil, una cantada d’havaneres i ball de nit amb l’orquestra Atalaia. També el dia 9, a la nit, Nit Jove amb Marchingfunk, Groggy Rude, Baya-Baye i Pd Peting.

Una de les novetats del programa d’actes és que l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya es farà, enguany, el dia 10 a les 8 del vespre a la plaça de Sant Francesc, i no el dia 11 de setembre. Durant l’acte es farà l’ofrena floral al monument de Francesc Castellví i Obando. El dia 10 també hi haurà el correfoc i el Corremúsics, i concert de fi de festa amb Miki Núñez, Flashy Ice Cream i Richi C Dj.

Del cap de setmana previ a la Festa Major, destaca la 9a Timbalada organitzada pels Dimonis de Montblanc, la Prèvia de Barjaula o la Ganga Food Night que organitza la Unió de Botiguers el dissabte dia 31. El diumenge dia 1 serà el torn dels Gegants i Nanos de Montblanc, que celebraran l’acte dels seus 160 anys amb la presentació de la nova imatge dels Gegants.

Del cap de setmana posterior a la Festa Major, destaca també la celebració de les Jornades Internacionals Folklòriques, el dia 14, o el VI Crit de Germanor del Ball de Bastons de Montblanc, previst pel dia 15.

Tots els actes són gratuïts, excepte l’obra de teatre del dia 6 de setembre, que serà de pagament, i del qual properament es posaran a la venda les entrades.

Durant la roda de premsa de presentació del programa, s’ha presentat també el cartell, una il·lustració de la plaça Major de Montblanc un dia de Festa Major. El cartell és una col·laboració de l’estudi montblanquí Diatrenta, amb Laura Magrinyà i Benjamí Heras al capdavant, i el dissenyador montblanquí Isaac Ballesté. Magrinyà ha fet la il·lustracions mentre que Heras i Ballesté han creat el lettering del cartell.

També s’ha presentat el mocador oficial de la Festa Major de Montblanc, una novetat d’enguany, que es podrà comprar a Cal Vives i a l’Oficina de Turisme per 2 euros.

Et pot interessar