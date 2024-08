Eslovàquia s’omple de folklore tarragoní

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cavall Alat de Vila-seca ha passat el cap de setmana a la ciutat eslovaca de Prešov per participar en la 36a edició de l’Aplec Internacional de l’Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk). L’element tarragoní ha estat l’únic del bestiari festiu de Catalunya que ha viatjat. I ho ha fet acompanyat de la 1a tinenta d’alcalde i regidora de Cultura, Manuela Moya, i el regidor de Serveis Generals, Seguretat i Civisme, Josep Toquero; així com de la música de la tarragonina Xaranga Tocats de La-la.

L’Aplec Internacional es va crear l’any 1988 amb l’objectiu de donar a conèixer arreu d’Europa la cultura popular catalana i per contribuir a la projecció del folklore en ciutats que, per afinitat cultural, històrica o social amb Catalunya, tenien molta significació. En els últims anys, l’esdeveniment ha viatjat arreu del món. Estònia, Estats Units, República Txeca, Dinamarca, Àustria, Portugal o Romania han estat algunes de les destinacions que han acollit la festa catalana.

El divendres, el Cavall Alat va ser rebut en un acte institucional presidit per l’alcalde de Prešov, František Oľha, la delegada del govern de Catalunya a Europa Central, Krystyna Schreiber, i el president d’Adifolk, Ivan Besora. Durant el cap de setmana, el Cavall Alat va participar en l’espectacle inaugural; la Gran Cercavila de l’Aplec, que va comptar amb la participació de tots els grups catalans i també eslovacs; la cercavila i mostra de la imatgeria festiva i l’espectacle de cloenda, que va mostrar a la població local un passeig per Catalunya tot descobrint les tradicions populars del país.

Més enllà de l’element, Eslovàquia va disposar de més presència tarragonina. El Cavall Alat va anar en tot moment acompanyat de la música de la Xaranga Tocats de La-la. L’agrupació es va formar a principis del 2023, fruit de la iniciativa d’un grup d’amics del Conservatori de la Diputació de Tarragona.

Durant aquest any i mig d’existència, ja se’ls ha pogut veure en més d’una ocasió en festes majors de diferents localitats del Camp de Tarragona, sigui en correbars, cercaviles o d’altres. De fet, sense anar més lluny, aquesta setmana, la xaranga tarragonina actuarà amb motiu de les Festes de Sant Roc del Cós del Bou de Tarragona el pròxim dijous 15 d’agost.

L’Aplec Internacional d’Adifolk va acollir grups participants d’arreu dels Països Catalans i de diferents branques de la cultura popular catalana. Des d’agrupacions musicals com el Grup Boira Havaneres de la ciutat de Lleida o la Banda Simfònica Roquetes Nou Barris de Barcelona, fins a balls de seguici com el Ball de Gitanes de Parets del Vallès o els Cavallets del Patronat del Corpus de Lleida; passant per colles sardanistes com el Grup Sardanista Dansaires o gegants i capgrossos com els Gegants de la Pedrera de Barcelona o els Nanos i Gegants de Vinaròs.

