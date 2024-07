El Cavall Alat de Vila-seca celebra el 5è aniversari amb una festa de Mulasses

L’any 2019 es presentava, amb tota la solemnitat que correspon, la primera figura del bestiari popular de Vila-seca. Es tractava del Cavall Alat, obra del ferrer i escultor vila-secà Antoni Mas, que volia ser un homenatge a la llarga tradició del municipi amb els cavalls, que tenen com a màxim exponent el tradicional Cós de Sant Antoni.

Aquest mes de juliol, els Portants del Cavall Alat de Vila-seca van voler celebrar amb una festa els cinc anys d’existència de la figura, i ho van fer amb una trobada d’equins que, el passat dissabte, va aplegar al Passeig Marítim de la Pineda fins a cinc mulasses de pobles i ciutats veïnes. Concretament, s’hi van acostar les Mulasses de Falset, Salou, Reus, Montblanc i els Pallaresos.

Festa, tot i la pluja

La 1a Trobada de Bestiari Festiu organitzada pel Cavall Alat de Vila-seca va ser un èxit, tot i la pluja que va caure durant una estona tot just arrencar la Cercavila pel Passeig Marítim. Després d’una espera curta sota els pins, la pluja va donar una treva i les Mulasses i el Cavall Alat van poder finalitzar la cercavila fins a arribar al Pinar del Perruquet, on les bèsties van realitzar els seus balls solemnes i es va donar per acabada la festa.

El Cavall Alat és un dels elements més emblemàtics del municipi. Els vestits dels portadors són una creació de Mar Altadill, i la música és fruit d’un encàrrec al compositor i professor del Conservatori Municipal de Música de Vila-seca, Antoni Alburquerque, amb coreografia de Marià Gil. En les seves actuacions, el Cavall Alat està acompanyat de la Txaranga Band Tocats, formació vila-secana amb 15 anys d’història.