Estabilitzat l'incendi a la sofrera AFEPASA de Constantí

Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi que des de les 11.19 hores d'aquest dilluns crema a l'empresa sofrera AFEPASA de Constantí. L'incendi afecta una nau industrial de 3.000 m2 que conté pols de sofre i crema de forma incandescent, segons Protecció Civil. Els equips d'extinció hi han destinat nou dotacions.

Protecció Civil ha emès un avís de prealerta del Plaseqta, si bé les lectures de sofre a l'exterior que s'han fet per possible contaminació han donat negatiu, segons han apuntat. Tot i que no ha calgut confinar ni la població ni els treballadors de les empreses properes, els Mossos d'Esquadra estan fent controls d'accés a la zona i han establert un punt de trànsit entre el carrer Àustria i el carrer Regne Unit.

AFEPASA ja va patir un incendi a les seves instal·lacions el passat 7 de novembre. En aquella ocasió sí que es va haver d'activar la fase d'emergència del Plaseqta, que va obligar a confinar empreses de la zona, veïns de Reus i fins i tot a desviar un vol de l'aeroport de Reus. Alguns treballadors del voltant van assegurar que van tenir picor a la gola a causa del succés. El Govern va obrir un expedient informatiu per esclarir les causes dels fets.

