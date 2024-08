Controlat l'incendi en una fàbrica de pinsos a Puigpelat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dilluns al matí els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi d'indústria de Puigpelat. Actualment revisen els punts calents amb una dotació.

L'incendi va començar divendres al migdia en una fàbrica de pinsos i va mobilitzar 17 dotacions terrestres dels Bombers. L'avís el van rebre a les 12.18 hores i es van desplaçar fins al polígon Sant Joan de Ruanes, que és on es troba la nau afectada.

Els treballadors de l'empresa van haver de ser evacuats de la fàbrica, però cap d'ells va resultar ferit. Des de Protecció Civil van demanar que la gent no s'apropés a la zona i tanqués portes i finestres si notaven molèsties pel fum. Protecció Civil va mantenir la prealerta del pla procicat per fer seguiment de les tasques dels operatius fins dissabte, quan es va donar per estabilitzat l'incendi.

14 dotacions van continuar remullant el recinte i buscant zones segures entre les parts col·lapsades per poder entrar al recinte amb seguretat, on encara hi havia una flama activa que acumulava força combustible. Finalment els Bombers van poder entrat a l'interior de la nau i treballar amb seguretat ja que tot el que amenaçava de col·lapsar ja havia caigut.

Et pot interessar: