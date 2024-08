Dani Olmo, flamant fitxatge del Barça, escull Torredembarra com a destí preferit per anar de vacances

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou fitxatge del Barça, Dani Olmo, ha sorprès als usuaris de la xarxa social TikTok amb l'elecció de Torredembarra com el seu destí preferit per anar de vacances. De fet, el club ha aprofitat la seva incorporació per fer un 'trend' i que Olmo respongués a una sèrie de preguntes perquè els culers el puguin conèixer millor.

Així doncs, entre els comentaris que apareixen en el vídeo es pot llegir «Torredembarra, millor poble del món», «Dani, quan vinguis a Torredembarra, avisa» o «jo també estiuejo a Torredembarra». L'amor d'Olmo amb Torredembarra sorgeix perquè ha estiuejat amb la seva família al municipi des que era petit i, fins i tot, ha participat en tornejos.

