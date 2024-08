Vídeo: Els veïns del carrer Canyelles de Tarragona, atemorits per un niu de vespes asiàtiques

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns del carrer Canyelles de Tarragona asseguren sentir-se atemorits a causa d'un niu de vespes asiàtiques, situat a la part superior de la façana de l'edifici de l'Institut de Seguretat Social.

Segons afirmen, tot i haver avisat diverses vegades a les autoritats i serveis d'emergències, no estan rebent cap resposta ni s'ha executat cap mena d'intervenció, causant que el niu romangui al carrer, junt amb la inseguretat dels veïns.

«Hem de mantenir sempre les finestres tancades per si de cas. A més, ens preocupa perquè és un carrer molt transitat i sempre hi ha gent gran asseguda als bancs. El niu podria caure en qualsevol moment. És massa perillós», explica una veïna del carrer.

La vespa asiàtica, coneguda també com a vespa assassina, és una espècie exòtica invasora que s'està estenent per Europa des de la seva arribada accidental a França el 2004. Aquesta causa preocupació pel seu impacte negatiu en l'apicultura, ja que és depredadora d'abelles, i per la seva picada, que tot i no ser molt més perillosa que la comú, sí és més dolorosa.

Es pot diferenciar d'altres vespes per la seva mida, que és considerablement més gran (entre 3 i 3,5 centímetres) i per la banda groga que té entre el primer i segon segment de l'abdomen. En cas de detectar la presència d'aquesta vespa, el millor és actuar amb precaució i evitar que se sentin amenaçades, ja que és quan poden atacar. També es recomana no apropar-se als nius i, sobretot, no manipular-los.

