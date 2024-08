Finalitzen les obres de la canalització del Barranc de Barenys de Salou

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de canalització del Barranc de Barenys de Salou pertanyents a la fase 1 van finalitzar dimecres, segons anunciava Lantania, l’empresa adjudicatària del primer lot, a través de les xarxes socials. El projecte es va dur a terme amb l’objectiu de mitigar el risc d’inundació del barri de la Salut. Per dur a terme aquestes obres, l’Ajuntament de Salou va aprovar una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per augmentar la capacitat de drenatge del barranc.

Des del consistori explicaven, el passat 30 de maig, que aquesta obra proporciona una capacitat de drenatge de 274 metres cúbics per segon, que supera el càlcul de la Q500—quantitat màxima d’aigua esperada cada 500 anys, valorada en 246 metres cúbics per segon–. Alhora, el consistori salouenc també apuntava que «amb aquestes mesures, Salou posa de manifest el seu compromís amb la seguretat i el desenvolupament sostenible, adaptant-se, proactivament, als reptes del canvi climàtic i les necessitats de la seva població».

La companyia adjudicatària de la primera fase, Latania, va iniciar el mes de gener de 2022 la primera fase dels treballs amb el començament de la demolició dels 29 immobles expropiats al carrer Barenys per donar cabuda a la infraestructura de canalització urbana que canalitza l’aigua. En aquest primer tram de construcció de la infraestructura s’ha executat una canalització que servirà de transició entre el canal a cel obert i el tram final de calaixos prefabricats.

El segon tram ha consistit en l’execució d’una estructura de 20 metres a clavar sota la via del ferrocarril i un tram final en què s’han disposat, en paral·lel, quatre marcs prefabricats de formigó de dimensions interiors de 5 metres d’amplada per 2 metres d’alçada una longitud de 115 metres per arribar finalment al mar. El projecte inicial contempla que, un cop finalitzats els treballs, el barranc de Barenys tindrà una capacitat de desguàs de 140 metres cúbics per segon des del tram del vial fins al mar.

Per al segon lot, que s’estén des del ferrocarril fins al vial del Cavet i es troba a cel obert, el consistori salouenc apuntava, el passat 30 de maig, que el pla modificador pretén igualar la capacitat de drenatge a la del primer lot. Aquesta mesura es pren per assegurar que tot el barranc pugui gestionar eficaçment el volum d’aigua de la Q500.