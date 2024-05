Salou aprova una modificació del POUM per millorar la capacitat de drenatge del barranc de Barenys

El ple de l'Ajuntament de Salou ha aprovat una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) relacionada amb l'ajustament dels límits del sistema hidrogràfic de la nova llera del barranc de Barenys per tal d'augmentar-ne la capacitat de drenatge.

La intenció és completar unes obres que es divideixen en dos lots. El primer engloba la zona des de l'antiga via de tren fins al mar, on l'estructura de drenatge serà soterrada. El segon va des de l'antiga via fins al vial de Cavet i es troba a cel obert, per la qual cosa caldrà fer algunes expropiacions. Les obres s'espera que s'enllesteixin en dotze mesos.

