Denuncien 11 persones per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues a Torredembarra

La Policia Local de Torredembarra va realitzar durant el cap de setmana diversos controls preventius d'alcoholèmia i drogues. Durant l'operatiu es van fer 42 proves, amb el resultat de 8 denúncies administratives per conduir sota els efectes d'alcohol, 1 denúncia penal per conduir sota els efectes d'alcohol i 3 denúncies per conduir sota els efectes de les drogues.

El passat dissabte 3 d'agost, al voltant de les 5 de la tarda al carrer de Pere Badia, mentre els agents de la Policia Local duien a terme tasques de seguretat ciutadana, van trobar a un jove que tenia una ordre de cerca, detenció i personació, per diversos delictes de robatori amb força i maltractament en l'àmbit de la llar. Un cop identificada la persona i verificat el requeriment pendent els agents van detenir-lo i posar-lo a disposició del Jutjat del Vendrell.

El diumenge 4 d'agost, van arrestar a l'autor d'un furt a un senyor de 90 anys. La víctima va patir un robatori amb violència i li van sostreure el rellotge. El Cos de Mossos d'Esquadra va penjar al sistema informàtic policial l'ordre de detenció de l'autor, alhora que van comunicar a la Policia Local de Torredembarra els fets. Aquest van poder-lo identificar i arrestar hores més tard.

Al voltant de les 5 de la tarda la Policia Local va ser requerida per un vehicle mal estacionat, davant d'un gual i els agents van detectar que es tractava de la mateixa persona autora del robatori. Es va retirar el vehicle amb una grua i en personar-se el titular, el presumpte lladre del rellotge, a comissaria es va procedir a la seva detenció.

El mateix dia 4, i gràcies a la col·laboració ciutadana que van gravar els fets, es va produir l'arrest d'un jove per robatori a l'interior d'alguns vehicles a l'avinguda de Francesc Macià.

