Es fan passar per turistes per robar a clients de diversos hotels de la Costa Daurada

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana van detenir el 2 d’agost a Vila-seca, dues dones de 48 i 31 anys, com a presumptes autores de tres delictes de furt comesos a diversos hotels de la Costa Daurada.

La tarda del 2 d’agost, patrulles uniformades van ser comissionades a la platja de la Pineda perquè en un hotel tenien retingudes dues dones com a presumptes autores d’un furt a clients a la zona comunitària de la piscina.

En arribar al lloc, els agents van comprovar que les dues dones tenien més de 45 antecedents policials relacionats amb furts al descuit.

Segons va poder saber els agents, una clienta va observar com una de les dones li agafava la bossa de mà que havia deixat en una de les gandules a la zona de la piscina. A l’interior guardava la clau de la caixa forta de l’habitació i, entre altres objectes, un telèfon mòbil valorat en més de 1.000 euros.

Els agents van escorcollar les dues dones i els hi van trobar els objectes sostrets i unes claus d’un vehicle, propietat de les detingudes, que tenien estacionat molt a prop de l’hotel.

Per tots aquests fets, els mossos van detenir les dues dones com a presumptes autores d’un delicte de furt en grau de temptativa i van precintar el vehicle a l’espera de portar-lo a dependències policials per fer un escorcoll exhaustiu.

Un cop a comissaria, al vehicle van localitzar uns auriculars i tres telèfons mòbils embolicats en paper d’alumini, un rellotge, una consola de videojocs i documentació de dues persones de nacionalitat holandesa.

Amb tot aquest material els mossos van iniciar una investigació que els va dur a descobrir que un dels mòbils havia estat sostret en un hotel a Altafulla en una de les seves zones comunitàries. Els agents van poder contactar amb el propietari i aquest va confirmar el furt en la zona de la piscina.

Les càmeres de l’hotel van rebel·lar que les detingudes utilitzaven un mateix modus operandi per cometre els delictes. Les dues dones es vestien com a turistes i entraven a les zones comunitàries dels hotels on aprofitaven el descuit de les víctimes per sostreure objectes i bosses de mà sovint dipositats en cadires i gandules.

La documentació de nacionalitat holandesa va permetre als agents identificar un altre furt més, aquest cop comés en un hotel de Salou, amb el mateix modus operandi.

Fruit d’aquestes investigacions policials les dues dones van quedar detingudes també per aquests dos delictes de furt.

Està previst que en les properes hores les detingudes passin a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.

