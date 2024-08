Endesa instal·la 4 nous carregadors per a camions i autobusos elèctrics a PortAventura World

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Endesa, com a soci energètic de PortAventura World, ha instal·lat quatre nous carregadors per a camions i autobusos elèctrics per impulsar la mobilitat sostenible al parc temàtic. Els carregadors instal·lats permetran reduir fins a 20 tones de CO2 anuals.

Fa dos anys la companyia elèctrica va fer un important desplegament de carregadors elèctrics per a visitants i empleats que el van convertir en el hub de recàrrega privat més gran d’Espanya i un dels més importants a nivell europeu.

La instal·lació d’última generació s'ha fet a les vies internes de PortAventura World: 3 en corrent continua (CC) i 1 en corrent alterna (CA) per a poder alimentar la flota de vehicles interns del complex. I és que un dels objectius de PortAventura World d’aquest 2024 és realitzar el servei de transport d’empleats dins el resort amb vehicles elèctrics i, a més, també s’està ampliant la flota logística amb l’adquisició de camions elèctrics JAC de 7,5 tones.

Els camions elèctrics de PortAventura World s’utilitzen per transportar materials entre PortAventura World i els hotels en gestió a Salou i Vila-seca, i a l’inrevés.

L’electrificació de l’última milla és un pas important en la transició cap a un model més sostenible de transport net i eficient que se suma a les múltiples col·laboracions entre Endesa i PortAventura World. Com la instal·lació de 150 places amb recàrrega elèctrica ubicades a set emplaçaments del parc (incloent-hi els aparcaments de clients i d'empleats i les zones d'estacionament de l’Hotel PortAventura, Hotel Gold River, Hotel El Paso i Hotel Caribe) que es van posar a disposició d’empleats i clients de manera gratuïta l’estiu del 2022.

És la plataforma de recàrrega de l'àmbit privat més gran del país i una de les principals instal·lacions d'aquest tipus a Europa dintre d'un complex turístic.

Més enllà de la recàrrega elèctrica

A més dels punts de recàrrega, Endesa va construir i posar en marxa ara fa un any PortAventura Solar, la major planta fotovoltaica d'autoconsum en un complex vacacional a Espanya i una de les més grans amb aquestes característiques a Europa.

La instal·lació compta amb més de 15.000 panells solars i genera un terç de l'energia que necessita el resort per operar. La resta de les necessitats energètiques que no s’autoproveeixen amb la nova instal·lació solar també les cobreix Endesa gràcies a un acord per al subministrament d'energia verda a llarg termini, d'origen 100 % renovable i certificada amb garanties d'origen (GdO).

Et pot interessar