Ferit després de caure des de la terrassa d'un hotel de Salou

Un jove estranger va caure diumenge per la tarda des de la terrassa d'un hotel de Salou al carrer. Segons han confirmat els Mossos, el jove va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona però es troba bé i no es tem per la seva vida.

Els fets van passar cap a les 18 hores en un hotel del carrer Birmingham de la capital de la Costa Daurada. Segons la policia autonòmica, la caiguda de d'una habitació situada a la primera planta va ser accidental.

Arran de l'incident es va activar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Mossos d'Esquadra i la Policia Local. El succés va causar una gran expectació a la zona on es troba l'hotel.

