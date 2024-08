Rescaten una moto aquàtica a la deriva a Cambrils i el conductor acaba denunciat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat 29 de juliol, cap a les 12 hores, la Guàrdia Civil va rescatar una moto aquàtica que estava a la deriva a la zona habilitada de la platja de la Llosa de Cambrils.

Els agents, a bord de l’embarcació anomenada «Río Martín», es trobava fent tasques de control rutinari d’embarcacions d’esbarjo i motos aquàtiques a la zona. En un moment donat, van ser alertats pels ocupants d’una moto aquàtica (una dona i un home), els quals no podien posar en marxa la mateixa.

La tripulació va intentar posar en marxa de la moto sense èxit, per la qual cosa van procedir a remolcar-la fins la bocana del port de Cambrils.

Una vegada a la bocana, una embarcació pneumàtica del port va agafar el relleu per a portar la moto aquàtica a una zona d’amarratge segura. Ja al port els agents de la Guàrdia Civil van requerir al pilot que acredités la titulació habilitant així com el justificant de l’assegurança obligatòria en vigor, i van constatar que mancava dels mateixos.

Per això els agents van estendre dos denúncies al pilot, dirigides a Capitania Marítima de Tarragona, que és en aquest àmbit l’organisme competent per conèixer de les mateixes.

La Guàrdia Civil recorda que per pilotar o manipular una moto aquàtica particular s’ha d’acreditar tenir alguna de les següents titulacions: Llicència de navegació de Patrón per a navegació bàsica; Patró d’embarcacions d’esbarjo o Patró/Capità de iot. A més disposar d’assegurança de responsabilitat civil en vigor, i quant a la moto, és obligatòria la seva matriculació a la Capitania Marítima que correspongui.

Així mateix, recorda que l’edat mínima és de 18 anys, o 16 anys en el cas que es disposi de consentiment per escrit del pare/mare/tutor/ tutora legal. A més, el pilot com els passatgers hauran de portar posada una armilla salvavides homologada i no superar el nombre de places recomanat pel fabricant de la moto.

