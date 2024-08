Absolen l'exalcalde de Torredembarra pel cas dels presumptes lloguers irregulars de dos locals

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

El tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Tarragona ha fet publica la sentència d'una de les peces separades del cas Torredembarra, que fa referència als presumptes lloguers irregulars de dos locals del municipi. En aquesta, s'ha determinat l'absolució de l'exalcalde Daniel Masagué que estava acusat de malversació i prevaricació.

També s'ha absolt als exregidors com Pere Font, Santi Ardèvol, José Oviedo i Juan Pérez. Els magistrats també absolen l'exregidora Paqui Felguera i el treballador d'Efial, Àngel Xifrà, sobre els quals Fiscalia i l'acusació particular que representa a l'Ajuntament de Torredembarra havien retirat els càrrecs. També s'absol sis encausats més, extècnics, advocats i empresaris jutjats en el cas, dos dels quals traspassats durant el procediment i judici. Els magistrats assenyalen que no «tot allò irregular» en l'administració és constitutiu de delicte.

Els fets es remunten als anys 2011 i 2012 i segons la fiscalia el consistori hauria promogut contractes d'arrendament il·legals que suposaven pèrdues econòmiques per l'ajuntament. El ministeri fiscal demanava quatre anys i mig de presó i nou d'inhabilitació per Masagué.

El cas Torredembarra és una de les macrocauses més complexes que té damunt la taula l'Audiència de Tarragona, amb ramificacions amb altres procediments penals i origen del cas 3%, de presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya.

La peça separada dels lloguers és la número 1 d'un total de nou. És la quarta que es jutja, per la qual cosa encara en queden cinc més. En aquesta causa hi ha fins a tretze persones acusades pels delictes de malversació de cabdals públics, blanqueig i prevaricació.

A banda de l'exalcalde i els cinc exregidors, hi ha tres extècnics municipals, un advocat i dos empresaris –entre ells Jordi Sumarroca, vinculat a Teyco.

Un dels dos locals que presumptament ha tingut arrendaments fraudulents actualment l'ocupa la Policia Local de Torredembarra. L'altre, situat al barri de Clarà, s'ha mantingut tancat i sense ús.

