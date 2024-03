Rebaixen la pena a Masagué, Font i Montserrat pel cas de les guinguetes de Torredembarra

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Audiència Provincial de Tarragona ha rebaixat la pena a l’exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, l’exregidor de Platges, Pere Font i el militant de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) del municipi, Gerard Montserrat, pel cas de les guinguetes.

Tots tres van ser condemnats pel jutjat penal 2 de Tarragona l’any 2020 pels delictes de frau a l’Administració i prevaricació, després que resultessin culpables per l’adjudicació «a dit» de les guinguetes de la platja de Torredembarra. Ara, l’Audiència ha acceptat els recursos interposats per la defensa i ha reduït la condemna per la dilació en el procés, que s’ha allargat més de 10 anys.

Aquests fets s’emmarquen en la peça separada número 4 del ‘cas Torredembarra’, l’origen del ‘cas 3%’. El 29 de març de 2012, Masagué i Montserrat van formalitzar el contracte de lloguer de tres guinguetes de la platja de Torredembarra a través d’una contractació pública. Montserrat, que un any després es va convertir en president de la gestora de CDC al poble, s’havia presentat a la contractació per invitació de l’exalcalde i de l’exregidor Font.

L’expedient de contractació es va fer a través d’un procediment negociat i sense publicitat: es va demanar pressupost a dues empreses relacionades amb Montserrat i sense experiència ni capacitat en el sector, que finalment van desistir del procediment, i es va acabar adjudicant el contracte «a dit». Segons el jutge, la contractació «es duria a terme en total menyspreu de les normes administratives i legals de contractació pública».

Reducció de la condemna

Malgrat Pere Font va deixar de ser regidor de platges i, posteriorment, va abandonar la junta de govern local de l’Ajuntament el desembre de 2013, Masagué i Montserrat van continuar amb el tracte. Finalment, el 20 de juny de 2014, l’Ajuntament va comprar tres guinguetes per a les platges del municipi a través d’un procediment negociat sense publicitat, en el qual també estava convidat Montserrat i empreses relacionades amb ell o bé sense capacitació per a la realització del contracte. Aquest procediment, però, es va aturar per l’entrada i registre a l’Ajuntament en el marc del ‘cas Torredembarra’.

Deu anys després, i quatre més tard des que es va conèixer la sentència, l’Audiència ha decidit acceptar parcialment els recursos d’apel·lació. S’han reconegut els atenuants per la dilació «extraordinària» en el procés i les penes s’han reduït en tots tres casos: Masagué ha passat de 2 anys de presó i 17 anys d’inhabilitació a 4 mesos i 15 dies de presó i 5 anys i mig d’inhabilitació; a Font, condemnat a 1 any i mig de presó i 15 d’inhabilitació, li han reduït la pena a 3 mesos i 15 dies de presó i 4 anys i 3 mesos d’inhabilitació; i a Montserrat, condemnat a 2 anys de presó, 3 anys i mig d’inhabilitació per a obtenir subvencions i a 6 d’inhabilitació, es redueix la condemna en 4 mesos i 15 dies de presó, 8 mesos d’inhabilitació per a demanar subvencions i 1 any i 6 mesos d’inhabilitació per a càrrec o feina pública.