Constantí encara els dies centrals de la Festa Major amb concerts i tradició

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d’un primer cap de setmana farcit d’actes previs, Constantí viurà demà l’inici dels dies centrals de la seva Festa Major d’Estiu en honor a Sant Feliu. Fins al diumenge, el programa promet altes dosis de diversió, gresca i alegria en formats ben diversos.

Una de les propostes més destacades és la Nit de Barraques, que se celebrarà el dissabte, a partir de les 11 de la nit a l’aparcament de les piscines municipals. Enguany, les Barraques constantinenques comptarà amb Els Amics de les Arts, que en el qual presentaran les cançons del seu nou disc Les paraules que triem no dir, així com els temes més coneguts de la seva llarga trajectòria musical. També es podrà xalar amb les actuacions de La Prole Band i DJ Trapella.

L’apartat musical de la Festa Major de Constantí, però, té altres propostes potents, com el concert dels 25 anys de Constantí Ràdio amb els grups Momo i Músics de carrer, tributs a Queen i Txarango, respectivament. I aquells que vulguin el so d’una orquestra, podran gaudir de la Cobla Nova Blanes per partida triple dijous, al migdia amb les sardanes i a la tarda vespre amb el concert i el ball.

Un altre dels noms propis d’aquests dies grans de festa a Constantí serà el de Joan Pera. L’actor i còmic serà l’encarregat de pronunciar el pregó demà a dos quarts de 9 del vespre al carrer Major.

La cultura popular no hi faltaran amb la cercavila del Seguici de demà a la tarda i dijous al matí o amb les actuacions de Dames i Vells de divendres i dissabte. El foc i la pólvora seran els encarregats, un any més, de marcar la cloenda.

Et pot interessar