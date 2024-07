Uns grans domassos reprodueixen el Seguici del Morell a mida gegant

El Morell està de Festa Major. I només cal fer una ullada entre l’Era del Castell i la plaça de l’Església per adonar-se’n. Aquest indret del poble està guarnit, des del passat cap de setmana, amb uns grans domassos, que reprodueixen els elements del Seguici i de la cultura popular morellenca. Les creacions, que tenen un format d’il·lustració, són obra d’Elisabet Boal i es van presentar al públic el passat divendres en un acte al Teatre Auditori del Centre Cultural del Morell.

En concret, els domassos, que fan més de 4 metres, reprodueixen el Drac, els Diables, els Capgrossos, la Zeuzera Pyrina, els sardanistes, els gegants i el Sant. «Ha sigut un projecte al qual li hem dedicat més de mig any de feina, contactes i molta il·lusió», explicava durant l’acte el regidor de Cultura i Festes, Miquel Roig. «Uns domassos que serveixen per reivindicar i aplaudir tota la feinada i importància de les entitats i associacions que fan que tinguem una cultura morellenca tan rica i potent com l’actual», afegia el mateix Roig.

En aquesta línia, l’alcalde del Morell, Eloi Calbet, assegurava que «En fem bandera sempre, i en aquest cas mai millor dit, de totes les associacions que durant tot l’any programen cultura i nodreixen el nostre poble i el territori». I remarcava: «No hi havia millor ocasió per a dur a terme aquest homenatge que en dies de Festa Major».

Un repte creatiu

«Quan em van proposar el projecte em va semblar molt interessant i des del primer dia que ha sigut tot molt fàcil, ens hem entès molt bé, la proposta era clara i crec que ha sigut un repte, perquè no ho havia fet mai i també perquè el temps era limitat», comentava la creadora dels domassos, Elisabet Boal. I afegia «al final el resultat espero que sigui un orgull per a totes i tots vosaltres», deia davant el públic assistent a la presentació que va omplir el Teatre morellenc. Els domassos es podran veure penjats al centre del poble durant tots els dies de Festa Major.

