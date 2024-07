BASF substitueix tots els envasos de plàstic d’un sol ús al seu centre de Tarragona

Imatge dels envasos reutilitzablesCedida per BASF

La cantina de l’empresa BASF a La Canonja, gestionada per Serunion, ha adoptat des de fa uns mesos el sistema Bumerang, que permet substituir tots els envasos de plàstic d’un sol ús, la qual cosa reduirà en gran quantitat els residus d’un sol ús i les emissions de CO2.

BASF, juntament amb Serunion i Bumerang, han establert una aliança estratègica per eliminar el plàstic d’un sol ús en el centre de producció de BASF en La Canonja, Tarragona.

Per a això, Serunion, responsable de la gestió del menjador a les instal·lacions de BASF a Tarragona, ha adoptat l’avançat sistema de Bumerang. Bumerang ofereix solucions innovadores i sostenibles per a la gestió d’envasos, enfocant-se en la reducció de residus mitjançant la implementació de tecnologies avançades per a la traçabilitat i el retorn d’envasos.

El seu sistema permet substituir els envasos d’un sol ús per altres de reutilitzables i rastrejar cada un d’aquests envasos reutilitzables des del moment en què s’entrega fins la seua devolució, assegurant una gestió eficient i sostenible.

Gràcies a aquesta col·laboració, s’estima que el menjador de BASF evitarà l’ús d’aproximadament 30.000 envasos d’un sol ús cada any, assolint un retorn del 99% dels envasos utilitzats. El primer mes de projecte s’han evitat ja 2.367 envasos d’un sol ús, la qual cosa equival a 94,68 kg de residus evitats i 355,05 kg d’empremta de carboni reduïda. A finals d’any, es projecta una reducció de 1.260 kg de residus d’un sol ús i una disminució de 4.500 kg de CO2.

