Basf atura el projecte de reciclatge de bateries a Tarragona per la caiguda de la demanda de cotxes elèctrics

Basf ha aturat el projecte de reciclatge de bateries previst a Tarragona per la caiguda de la demanda de cotxes elèctrics, segons ha anunciat aquest divendres el director executiu de la firma, Markus Kamieth, en unes declaracions que recull la televisió alemanya NTV.

«Estem preparats per començar tan aviat com el desenvolupament de les capacitats cel·lulars i la difusió de cotxes elèctrics tornin a guanyar impuls a Europa», ha afirmat Kamieth. L'executiu de la multinacional alemanya s'ha mostrat convençut que el vehicle elèctric continuarà implantant-se, però mentrestant s'estan prenen mesures per «reduir encara més» els riscos d'un mercat «actualment incert».

La planta de reciclatges de bateries projectada per Basf a Tarragona havia d'ubicar-se a La Canonja. La firma alemanya té atorgats 125 milions d'euros en ajuts de les administracions i el consell directiu anunciava durant la presentació de resultats del març passat que en els mesos següents havia d'acordar si executava o no el projecte que ara ha anunciat que posa en pausa. També està en marxa a Tarragona el 'hub' d'enginyeria de projectes per a Europa, amb una plantilla en creixement d'uns vint treballadors.

L'anuncia de l'aturada del projecte de Basf a Tarragona ha arribat el mateix dia que el grup alemany ha presentat els resultats del primer semestre de l'any, uns resultats que mostren que el volum de vendes de la companyia ha estat de 16.100 milions d'euros, 1.200 menys que els 17.300 assolits l'any passat.

